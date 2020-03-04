古人說：「當是非邪正之交，不可少遷就，少遷就則失從違之正。」面對大是大非的問題，絕對不能有任何遷就，否則社會將失去判斷是非與正邪的標準。香港之所以鬧到如此地步，就是因為許多人姑息罪惡，縱容暴力，導致整個社會是非不分，正邪顛倒。尤其是有人公然鼓吹「違法達義」，更荼毒了無數青少年，摧毀了法治根基和核心價值。

正如警務處處長鄧炳強指出，有法律背景人士提出「刑事案底令人生更精彩」、「暴力有時或可解決問題」等言論，令人擔心演變成法治災難，年輕人不再守法，認為任何事都可以做，最終可能演變成恐怖主義。實際上，法治災難早就出現了，在這場持續逾九個月的黑色暴亂中，暴徒肆意堵路縱火、放置炸彈、打砸店舖、暴力私了，甚至塗鴉法院、辱罵法官，這些行為與恐怖主義又有甚麼分別？在被捕的七千多人中，學生佔了四成多，最小的只有十一歲，「違法達義」謬論禍害之深，由此可見一斑。

最無恥的是那班來自法律界的政客，平時開口法治精神，閉口司法獨立，其實他們眼中從來只有政治，沒有法治。過去他們鼓吹違法，已夠駭人聽聞，近年還公然煽動暴力，更是匪夷所思。他們吃法律飯，砸法治鍋，豈非精神分裂？中國古代將訟師稱為訟棍，不是沒有道理，這種人巧舌如簧，妖言惑眾，一直令人不齒。即使今天他們以藍血貴族自居，也改變不了專好搬弄是非的卑劣本質。

當然，香港淪落至此，港府也須負起相當大的責任。過去執法部門有法不依，執法不嚴；司法機構因循苟且，包庇放縱，反中亂港勢力才會有恃無恐，變本加厲。這次當局終於硬了一把，將漢奸黎之流繩之以法，狠狠打擊了反中亂港勢力囂張氣燄。警隊一哥強調，無論有幾大影響力，甚至影響到媒體，「你犯法就係犯法，我就要拉你」。這才是真正的法治。