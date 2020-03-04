香港過去一年飽受內外衝擊，經濟陷入衰退，今年本地生產總值實質變動率預測為負1.5%至正0.5%，至今仍未能突破找出新的路向，繼續受困於中美貿易戰、本地示威及疫情打擊，要經濟反彈，未能看到前景。中美貿易可透過談判解決，街頭暴力只掌握在港人手中，肺炎病毒則沒有疆界。香港是東西交流國際化城市，無法預計病毒會否在將來重臨香港，然而街頭暴力則會令國際懷疑本港是否安全城市，社會和平安定必然成為經濟復甦的必要基本因素，市民需要反思應否讓暴力事件繼續下去。

肺炎疫情即使能夠像預計般在四月後趨穩定，接下來的日子，香港人又要再重拾過去拚搏的生涯，預期這幾個月的失業情況會愈趨加劇，多個重要經濟支柱如零售餐飲等服務行業有如重新播種，旅遊業備受海外疫情影響，預測要長時間才能走出谷底。港人吸取了○三年沙士的悲痛，忍住了○八年金融海嘯的衝擊，都是本着勒緊肚皮，捱過了黑暗就有黎明，這種獅子山下的精神不會磨滅。

問題就是年輕一輩能否抵得住這份生活的煎熬！金融風暴、沙士、金融海嘯，現屆五十歲的香港人全部捱過，可是新一代都在這批捱過的雙親庇蔭下成長，不要推說反修例暴行是年輕人的問題，就是他們沒有感受過歷史的薰陶，理想化就容易在思想上被唆擺。「羅馬不是一日建成」，香港的穩定繁榮也不是一朝一夕建立，要行甚麼民主之路不單是理想，卻要實際，最簡單的選擇是要搞亂香港的民主，還是要有生活？

為香港未來去打拚，並不是年輕人的獨有責任，有能力的都應該盡最大的努力，發揮每一個人專長，年長的不能硬說「我食鹽多過你食米」去抑壓年輕人的創新思想，年輕人亦需要尊重年長一輩的社會經歷，目的只有一個，為香港這顆東方之珠綻發光輝，人人有好的生活。