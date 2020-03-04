網上讀到一位內地新移民寫的談光顧某黃色經濟圈冰室文章，細說如何專誠去光顧某家黃店，希望互相溝通，卻受到蔑視或者侮辱，還逆來順受。讀來感覺有點愕然，差點覺得執筆者有自虐傾向。

文章作者是從內地來港拿高級學位後留港工作的女士。她和一班背景相同來自內地的朋友，都是黃色派系的同情者，也上過「前線」，有人還曾經因在現場拍照險遭「私了」。我倒奇怪她們為何還如此有勇氣去溝通。在群眾躁動兵凶戰危時，竟然還膽敢前往，我認為並非明智之舉。這群新移民女將傾心向黃，是打算以性命相許了。

黃店倒立場鮮明，起初擺明車馬，不招呼大陸人，台灣來的可以。後來因接到平機會的不知是警告還是勸喻，稍為改變說法，標明員工不懂普通話，只能以廣東話服務。

幾個內地新移民娘子軍勇往直前，結果點選食物遭遇困難，聽見她們說普通話，有店員拒絕理睬，也有店員只是遞上餐牌和紙筆，叫她們自己寫下，她們也照做了，點菜的紙轉了一圈再交回來，點的食物大多數都打叉表示賣光，她們依然堅持，結果食物送到，本來缺的食物都竟然出現。

我實在佩服這班新移民娘子軍的堅持，又有點替她們難過，溝通需要雙方都有意才能成事，就算一方如何善意，也要另一方積極回應才會成功，怎麼可能單方面一廂情願，奴顏婢膝，讓對方感動呢？

我習慣以香港人的奸詐角度猜度別人，倘若雙方都以禮相待，無論立場意見如何差異都不妨溝通，真理愈辯愈明嘛。但如果對方滿懷敵意，你依然鍥而不捨，他只會把你當作有意來「踩場挑機」，定會伺機報復。

在充滿敵意的環境下點菜進餐，其實十分危險，你怎知道對方除了在你點餐時表露惡意外，是否會在食物中耍手段，加進不衞生的附加物？我這一代的人都會警惕，千萬別跟食肆中人吵架，避免對方乘你不覺時在食物加料。每遇到服務員態度欠佳，食物質素有懷疑，我們寧願私底下收集證據報告食環署，而不會公開嘈吵，避免對方是笑面虎，表面上道歉更換，暗地裏另加手腳，自己吃了虧也不知。難道該黃店的食物是天下美味、獨特無雙，不吃一頓會終生抱憾？否則何必難為自己，送上門受侮辱還賠笑臉？

我認為有關商戶的問題不在政治理念，而是在他選擇客人的偏見。他經營是否成功，擺明政治立場是否能吸引特定顧客，我不得而知，但當清楚經營者充滿偏見歧視時，我寧願別作選擇，正如我會同樣拒絕光顧那些表明會歧視黃色顧客的藍店一樣。