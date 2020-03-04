今日的香港，群魔亂舞，白癡充斥，各區議會更是反智人士集中營，令人嘆為觀止。西貢區議會有區議員提出動議，擬把將軍澳兩處休憩設施改名為「陳彥霖紀念公園」和「周梓樂紀念公園」，美其名曰紀念反修例期間逝世的兩名學生，實際上又是為了延續黑暴聲勢、抹黑警方，沒有最反智，只有更反智。

幸好，世上仍有清醒的人，那就是陳彥霖的媽媽。她透過兩名建制派立法會議員發表公開信，批評命名一事未徵詢過她及家人意願，「又一次撕開了我們的傷口，在傷口上灑鹽」，不願再見到有人消費其女兒。她同時狠斥民主黨林卓廷，在未有徵詢她同意下去信律政司要求召開死因庭。

彥霖媽媽好比撕破皇帝新衣的小孩，明明皇帝身上沒有穿衣服，偏偏城內每個人都詐作看到而讚嘆不已。自己的女兒明明不是他殺，死因也沒有可疑，偏偏此城一堆喪屍一口咬定其女兒是被「黑警殺死」，連死也不得安寧，做媽媽的到底會有多難過？要是女兒真是枉死，做媽媽的豈有不追究之理？別有用心的政客為了達到不可告人的政治目的，連死人都不放過，到底要多麼的無人性，多麼的用心邪惡，才幹得出這種勾當？

最可悲的是，有些人連彥霖媽媽的身份也要懷疑，不是說彥霖媽媽是警察搵人扮的，就是說她已遭黑警滅口。任何正常人都知是老作的謊言，竟仍有一堆人跟着瞎起哄，民智未開到如此地步，不被無良政客利用才怪。

今次的命名事件，除了反映區議員質素低下，無良無知又無恥，亦令人質疑區議會到底有甚麼權力為地方命名。要是下次有人動議將區內街道、公園、建築物等命名為「香港獨立大道」、「光復香港公園」、「黑警死全家大樓」，政府部門是否也要陪這班人一起癲？虛談廢務，浮文妨要，納稅人用公帑供養這些不學無術的反智政客，都可謂天大不幸！