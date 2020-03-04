一個月前的今天，中國新冠肺炎病毒急速流散，一日的確診個案達三千多宗，全世界的衞生專家都為中國而憂，「支爆論」者更喜上眉梢，認為是中國崩潰的先兆。大抵沒有人能估計到，三十天後，每日確診個案已急降約九成，反倒很多先進國家的疫情一發不可收拾。

世界衞生組織多次表示，各地應以中國為榜樣，聽到「以中國為榜樣」這樣的話，香港「黃絲」群當然不中聽。但事實明擺在眼前，郵輪鑽石公主號要是不選擇在日本橫濱靠岸，而是到中國的天津，說不定就不會釀成這樣一場疫禍，單這一艘船，就讓確診新冠肺炎的香港人驟增近一倍。以往，很多香港人相信外國的月亮特別圓，有這種看法，或許是因為他們沒有真正到過外國而已。

不少人批評中國專制、強權，但凡事一體兩面，鑽石公主號之上，以至南韓新天地教會之中不少確診患者，說不定此刻就在抱怨日、韓政府沒能有中國政府般的雷霆手段，做事溫溫吞吞，才釀成今日的局面。

讓疫情在湖北省爆發，是中國政府的疏忽；但在中國爆發後，其他先進國家仍防範不周、壓抑不住，那便是當地政府無能。檢點下來，兩皆有過，但無能比疏忽更不堪。前車覆，可能是因為輕率加上不可預知的意外；而後車不懂引以為鑑，最終翻車，那駕駛者便不可原諒。

不過，話說回來，就算懂得防禦，也須有足夠權力才行。住在廣州的親戚告訴我，他們現在不戴口罩、不量體溫，就不准乘搭公共交通工具；進入公園，除要做上述兩件事外，還要能背誦防疫規則；更有衞生人員會敲門入屋替你量體溫，因為怕有人隱瞞病情。最有效的防疫措施就是要靠強權，太民主的地方，或許就只能任由疫情蔓延一段日子了。