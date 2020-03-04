做高官而能令人折服的，首要能幹和表裏如一，才能給市民信心。若然言行不一，五時花六時變，畀人睇穿係「牆頭草，兩邊倒」，風吹去邊就倒向邊，難免予人冇腰骨冇承擔之感；當年內地反貪，總理朱鎔基三句話，天地為之久低昂：準備了一百口棺材，九十九口留給貪官，一口留給我自己！咁嘅官，鐵肩擔道義，冇得唔服！

之但係，做得高官，點都有一兩道板斧，好似林鄭就「好打得」、「年年考第一」；而依家嗰位有「神童」之稱嘅勞福局局長羅致光，聽講智商高達一百六十，轉數勁過超級電腦，講啲嘢自然唔多似「人話」，而係「神話」。

嗱！老朽求其舉個例吖！之前局長實牙實齒話「長者綜援的合資格年齡由六十歲上調至六十五歲」，指政策冇可能撤回，局長就解釋依家醫學進步，冇咁易蒙主寵召㗎，「當大家都一百二十歲，六十歲啱啱先係中年」，咁又係噃，六十歲嘅「中年」，分分鐘見到狗仔仲起勢追，見到靚女仲識猛咁撩，點解要畀長者綜援你啫？繼續搵工喇！咁快想攞綜援，真係想創你班「中年人」嘅心！

所以話，智商高、轉數快，羅局長擅講神話，市民好應該調整心態，當聽《一千零一夜》，咁大家都會有「快樂嘅結局」，都幾盞鬼吖！羅局長曾不止一次反對派錢，大條道理話會造成惡性循環、不公平及無助滅貧，依家忽然唔再講「神話」，力撐全民派錢，指透過派錢再配合與低收入家庭有關嘅制度「加碼」，應能為所有有需要人士提供快而廣嘅基本支援，係一個適中嘅平衡喎！有議員批評佢投機、堅離地和不接地氣！

智商高轉數快，從神話回到人間，梗係快啦！支持和反對，並非出爾反爾，呢啲叫此一時彼一時嘛！局長唔同時勢有唔同講法，亦似女士們唔同日子有唔同需要而已！所以要識得平衡，上重下輕好易仆親，局長至今噏乜都未試過趴街，豈偶然哉？