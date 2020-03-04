防疫要講金兼講心，近日確診案例如「叮噹馬頭」的香港及新加坡，同一日上演雙城記之破財篇，兩地高官同一日、先後只差幾小時，不約而同宣布破財助防疫的措施：新加坡是高官減薪一個月，香港則是問責官員捐贈一個月薪酬。招數實在不算高，民間的反應亦麻麻，但有官場人士形容這是破財擋罵，頗能代表官員出此招的腹底計算。

新加坡政府日前宣布，總統、總理、全體內閣部長和政務官將減薪一個月，以體現疫症來襲下，政府管治團隊與民眾共度時艱。至於前線抗疫人員，新加坡則仿照內地做法，向前線醫護人員發出一個月工資的特別獎金。一加一減，至少封了當地人民的質疑。

香港呢，則是行政長官、三名司長及十三名局長等問責官員，會捐出一個月的薪金予慈善團體，計劃公布後，行政會議非官守議員跟隨，立法會建制派議員亦跟隨。當中，僅高官的薪酬合計已約六百萬港元，若再加上其他加碼行動，集腋成裘，威力還是不小。

不過，香港還是輸了一仗，首先是輸在反應慢，香港高官宣布捐人工的消息，比新加坡遲了幾小時；而新加坡在峰層官員減薪外，還有部分高級公務員亦會跟隨減薪，這個消息估計會適當抵銷民眾對李顯龍政府的不滿。今次港星官員不約而同拿自己開刀，與兩地防疫都有漏洞、且確診新冠肺炎的案例未止步上升有關，何況不少港人對官員破財一個月薪金的反應十分平淡。因此，民間一邊有人指摘官員防疫不力，一邊是官員主動破財，希望藉此擋災擋罵、平息民間怨氣。

可以斷言的是，上述公關騷無助化解民間要求炒魷個別無能政府官員的怨氣，也無法紓減港府的壓力。接下來政府要應對的挑戰更大，封關容易開關難，香港要怎樣才能走過疫症、恢復經濟，社會步伐重歸正常，這才是港府官員應該要交的功課。