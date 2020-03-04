於過去周末，久違不見的暴徒再次在旺角出現，並用雜物堵塞交通及到處縱火，做法令人極其髮指。現時，全國上下乃至全球均在對抗新型冠狀病毒，香港竟有不法分子繼續藉機搗亂，無視公共秩序、公共衞生及公共安全的風險，實在是與香港普羅市民的意願對着幹。

事件起因是為網上號召群眾在港鐵太子站其中一個出口舉行悼念「八三一事件」，後演變成激烈的警民衝突，有超過一百多人被拘捕，年齡最小者只為十五歲。於事件當中，暴徒多次用雜物堵路以及投擲汽油彈，而警察多次施放催淚氣體驅散人群，並使用最低武力制服多名搞事分子。

現時，新型冠狀病毒的疫情雖然有所緩和，但實在不容掉以輕心。基於病毒的傳染性，一次群眾集會足以導致多人染病，而參與違法集會更會構成人身安全的風險，實屬不智及自私的行為。在此兩個月來，舉國上下團結一致對抗疫症，希望社會盡快回復正常，經濟生產能夠返回原先水平。然而，香港的黑衣人居然為着一個「假的謊言」，一個莫名其妙的訴求，號召群眾與警察對抗，令人感到又無奈又氣憤。

在去年警務處及消防處的記者會中，當局已多次澄清所謂的「八三一事件」，是沒有任何人士在衝突中死亡。可笑的是，暴徒多次以此事件誣衊警察「隱藏真相」、「打死人」及「處理屍體」，繼而藉機生事鼓動暴力及仇恨。部分區議員甚至立法會議員利用議會的平台，要求當局就根本沒有發生過的事件交代，再或動議議案譴責警察行為，浪費議會的時間之餘，亦顯得反對派欠缺足夠的理性。

事實上，謊言說一千次、一萬次也不會成為事實，每每看到太子站外有悼念活動，不期然就會想起政府廣告呼籲──「核實咗先好信，唔好畀情緒影響判斷」。以今天的環境，與其悼念不存在的「死者」，倒不如讚揚我們前線的醫護人員，在疫情下仍然緊守崗位，沒有忘記救急扶危、醫治傷病的原則。

今天，我們身處在不能掉以輕心的疫情發展之中，而抗疫的成功更需要團結民心。當局現正在各區尋找可設立「新冠肺炎指定診所」的地方，以接收輕微發燒及上呼吸道感染的病人，但卻受到地區人士的反對。我們諒解居民的擔憂，亦要求當局做好防止社區爆發的措施。然而，表達訴求也得和平有序，不能讓滋事分子搗亂，日前多次向公共診所投擲汽油彈的暴行，實屬不當及違法的行為，居民理應與其劃清界線。

最後，不得不提的是反對派多次批評，警務處的預算較去年大幅增加，但不要忘記是他們所支持的暴徒，令警察超時工作而導致開支大增。更甚的是，反對派更要求當局將警務處的預算分開表決，以免影響到其他抗疫措施的程序。明顯地，反對派只看到政治的利益，將關心點放在如何刁難政府上，無視市民身在水深火熱之中。現時，我們需要的是團結，將精力放在抗疫及恢復經濟上，不要再走彎路而使大眾無辜受害。