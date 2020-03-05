功夫茶：港台廢噏要執笠　節流順便清門戶

呢個廢柴政府根本冇腦，如果有，都係灌水，唔笨實嘅嘢唔做，一年狂燒十幾億元喺假難民身上養癰遺患；嗱！有副觀音對聯係咁寫：「問大士緣何倒坐？恨世人不肯回頭！」功夫茶一諗起廢柴政府執迷不悟，都真係無名火起三千丈！

講起香港電台呢個唯一嘅公營廣播機構，每年狂燒公帑十億個大洋，不但冇履行公家電台宣傳政府政策應有職責，向社會發出正確嘅訊息及發揮正能量。作為官媒，食君之祿，不但冇擔君之憂，更基因突變成反骨惡犬，顛三倒四、立場偏頗、造謠惑眾，不但散播侮辱國家嘅言論，最近更一再以《頭條新聞》嘅所謂「驚方訊息」抹黑警方，將黑暴期間被列為沒有可疑嘅有人死亡案加油添醋，為仇警製造藉口卻美其名曰「嬉笑怒罵」！搞到一哥好勞氣又要再次去信向廣播處長投訴。

用巨額公帑養隻反骨惡犬咬自己「祠堂」，全世界搵勻，恐怕除咗特衰政府之外，任你點敲鑼打鼓再也找不到第二個！阿哥，審計報告都唔止一次咁狠批港台收視率低到食泥，最低收視率係0點，最高收視亦不過係零點九，小貓都唔夠三兩隻！嗱！依家通訊局撤銷規定，指免費電視台毋須一定要播港台節目，功夫茶相信港台節目必如太監日光浴，冇乜鳥好曬咯！好快連零點九收視都冇，仲嬉笑怒罵？自己對住塊鏡喇！

喂！大哥，依家乜嘢環境時勢吖？你估仲係「金吾不禁夜，玉漏莫相催」嘅繁華大時代咩！當年魚翅撈飯都嫌腥，依家百業蕭條，一過八點，旺角不旺、蘭桂坊冇鬼，基本上整個香港已如死城，愈夜就愈傷心，往事如煙，舊夢難尋。政府又廢，既然冇本事開源，咁嘅包皮環境，冇理由諗住向市民埋手開徵銷售稅啫，計功夫茶話，港台無一是處，好應該執咗佢，冇咗支頂心杉，一年慳番十億元，又可以收番廣播道塊靚地，講真，用嚟賣地或起樓，收入都十分和味！

嗱！香港近年衰運連連，黑暴未平，新冠肺炎來勢兇猛，政府又話會出現十五年嚟首次財赤。要言之，經濟衰過「白日放歌須縱酒，黑燈跳舞好揩油」嘅七十年代，咁除咗大刀闊斧劈走無謂嘅部門如港台，更要擴展至其他臃腫嘅衙門，功夫茶第一個閃起嘅就係滅蚊捕鼠皆無能，又成日蛇王畀人捉個正着嘅食環署，順便摺埋為政府架構瘦身，幾盞鬼；至於清潔街道、執垃圾咯喎，可以搵被法庭判社會服務令嘅人士代勞，既善用資源又名正言順貢獻社會，幾盞吖！

仲有吖，一大堆人工高過特朗普，只霸住茅坑不拉矢嘅庸官廢官，政府唔將其豉椒炒魷，都要狂減其人工啦，律政司司長鄭若驊唔該第一個一折支薪！大家共度時艱嘛！仲等？郁手啦！