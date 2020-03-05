神州觀察：疫情直報淪瞞報　多少良機被錯過

內地新冠肺炎疫情爆發已逾兩月，目前累計確診病例超過八萬宗，病亡近三千人，總體疫情似有放緩迹象。惟國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山及其團隊近日指出，當局的管控措施若再遲幾日實施，疫情規模或將擴大數倍，後果更難想像，當局的疫情直報機制更有瞞報之嫌。

去年十二月的最後一日，武漢市衞健委正式公布發現不明原因肺炎病例，至今年一月九日判定為新冠肺炎，再到二十三日武漢決定封城，彼時已有十七人死亡，全國亦有逾五百宗確診病例。如今通過愈來愈多的疾控專家和機構的回顧分析得知，本次疫情遠比當局正式公布時間要早，最早的疑似病例甚至可追溯到去年九月；亦有指當地醫院去年十二月底就從接診病例中發現與沙士雷同的病毒基因圖譜，卻被要求停止病原檢測及銷毀有關樣本，直至半個月後才被公布。

至於病毒人傳人的證據，則是到今年一月二十日，經由鍾南山篤爆後才被官方正式承認，以致各界都在質疑當局自沙士之後建立的傳染病直報系統為何毫無作用？或許如中國疾控中心前副主任楊功煥所言，再好的系統，不用肯定沒辦法。更有國家衞健委赴武漢調查疫情的專家組成員透露，當地官方及醫院根本不合作，甚至有時任湖北省衞健委領導公然反嗆專家組，是否在懷疑自己瞞報疫情，以致無法再追問下去。

鍾南山的研究團隊以武漢封城前後相對固定的人口遷徙數據及最新疫情流行病學數據，整合到經典傳染病學預測模型SEIR中，推演出內地疫情在二月下旬已達到高峰，至四月底將趨於平緩，如果當初的封城等管控措施推遲五日實施，內地疫情規模預計將擴大至三倍；如減輕武漢的管控力度，湖北可能在三月中旬出現第二次疫情高峰，並延續至四月下旬，全面控制疫情更加需時。

模型預測雖然不等同於現實，卻也證實了相關措施確可有效控制疫情發展，問題就在於，這樣的措施來得太遲。試想當初若能提前五日實施全面管控，又將會如何左右疫情走勢？如果政府能在最初發現疑似病例時就高度重視，積極應對，現在又會是怎樣的結果，及改變多少人的命運？

當然，世上本無如果這回事，就像已因防疫不力遭免職的原武漢市委書記馬國強所說，如果當初早作決斷，嚴控疫情，結果肯定會好很多。只是所有事後諸葛式的說詞都沒有意義，畢竟逝去的生命再也無法挽回，更多的無辜者還在為政府犯下的過錯埋單。廢官不但自己無能，還對李文亮那樣的「事前諸葛」極盡打壓，一再錯失防疫良機，不是千古罪人是甚麼？