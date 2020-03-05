世界視線：拜登陣營大團結　沃倫退選有壓力

明尼蘇達州參議員克洛布赫爾和印第安納州南本德市前市長布蒂吉格相繼退出民主黨總統初選，並公開為前副總統拜登站台。溫和派展現的空前大團結，有助拜登避免票源分散，阻止左派陣營的佛蒙特州參議員桑德斯取得提名，如今壓力來到麻省參議員沃倫那邊，她是否應該效法克、布退選，成全桑德斯單挑拜登？

桑德斯的支持者以網絡聲勢浩大著稱，「沃倫退選」成為這幾天網絡的熱話。然而面對龐大的退選壓力，沃倫似乎不為所動，聲稱會堅持到七月黨代表大會，甚至揚言會尋求「超級代表」的支持，即使其民調支持度在家鄉麻省同樣落後於桑德斯，沃倫仍然不改其志。

在初選初期，桑德斯跟沃倫組成一定程度的攻守同盟，在全民醫保等議題上，抵禦來自溫和派的攻擊，然而好景不常，雙方關係最近變差，有指桑氏縱容支持者和競選團隊對沃倫進行人身攻擊，令兩人撕破臉，事緣於沃倫公開爆料，指控桑氏曾向她表示女性不能贏得大選。此番涉嫌歧視女性的言論，還讓希拉妮「抽水」，藉以攻擊桑氏。事實上，在艾奧瓦州參選人辯論之後，沃、桑二人即使同台，彼此也不再握手。

正是沃倫的女性身份，讓支持者硬撐她參選到底。隨着加州參議員賀錦麗和克洛布赫爾等女性參選人相繼退選，沃倫已成為最後的希望，若連沃倫也被迫退出，將證明希拉妮所謂女性有「玻璃天花板」之說。

更何況，沃倫的情況跟克、布有所不同，到了二○二四年，沃倫已經七十五歲，捲土重來的機會不大。如今看來，沃倫和桑德斯要修補關係，殊不容易，有人建議桑氏找沃倫做競選搭檔，問題是副總統只是個有名無實的閒職，吸引力始終有限，更有甚者，沃倫跟桑德斯的同質性太強，未能發揮開拓票源的效用。有熟悉桑德斯的人士透露，桑氏屬意選擇少數族裔女性出任副手。當然，政治一天都嫌長，左派要入主白宮，除了團結一致，別無他法，溫和派可以擁立並不理想的拜登，左派陣營也必須妥協。