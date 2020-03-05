產評：全球齊降息救市　香港續坐以待斃

美國聯儲局突然在距離三月議息日期兩周前宣布減息，且幅度達到半厘，反映美國經濟潛在極大不穩定因素。如今就連美國都急不及待加入減息行列，大概全球央行減息潮已不可逆轉，重啟貨幣政策量化寬鬆（QE）的可能性增加。香港卻未有跟隨美國減息，刺激經濟的措施變相受局限。

七大工業國集團（G7）財長與央行行長近日舉行電話會議，承諾必要時運用所有適當工具但卻未有提到聯手減息。可美國隨即帶頭作出行動，突然宣布減息半厘，距離聯儲局本月十七及十八日的議息期才兩周也等不到，顯見美國經濟真的很嚴峻。再看今次減息的幅度達半厘超出預期，到底中旬的會議會否再減息，可能性不能完全抹殺。

聯儲局一改審慎的作風，主要是考慮到新冠肺炎疫情已影響到供應鏈，美國企業利益受損。雖然近期美國已公布的經濟數據未見太大異樣，但始終數據有滯後因素。掌握最新經濟情況的聯儲局，顯然是意識到危機升溫，才急忙作出減息決定。

如是者，全球兩大經濟體兼增長引擎──中國及美國的經濟都出現重大不穩定因素，預示全球經濟衰退風險急升。故見美國公布減息後，美股反而大幅震盪。如今澳洲、馬來西亞、美國均已減息，相信下周歐洲央行議息，縱使已是負利率，或會象徵式輕微減息以穩定市場情緒，中國亦好大機會在逐步復工後，宣布大規模財政及貨幣政策以力挺經濟。

全球央行齊齊行動，雖然港元與美元掛鈎，但卻由於先前美國加息香港未有跟隨，故如今美國減息，港息並沒有條件跟隨步伐。事實上，如今港元存款利率已低無可低，香港銀行業要維持合理的息差，維持最優惠利率亦有其原委。可對於香港企業和市民而言，如此困難的經濟環境，減息誠然有助減輕利息支出、紓緩困境，偏偏如今港息不能動，真是啞子吃黃連，有苦自己知。

到底當前全球經濟面對的困難，是短暫抑或會演變成中長期影響，尚要視乎疫情的發展。惟今年全球消費和投資信心受到打擊，已成不爭的事實，即使上半年局面逐步穩定下來，全年的資產價格仍有下調壓力。香港作為一個外向型經濟體，在劫難逃。剛公布的二月份香港採購經理指數（PMI）及商業信心創歷史新低，令人沮喪。可至今為止，港府除了宣布派錢減費外，並未有具體策略如何在內部推動重點產業復甦和振興消費與投資信心的方案，繼續一貫唔鬧唔做，踢一腳行一步的作風。香港想有運行，難矣！