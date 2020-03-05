正論：促成回家誠美事　平安歸來勝萬金

山重水複疑無路，柳暗花明終回家。自東方報業集團提出包機建議後，滯留湖北的港人恍如在絕望中看見曙光，紛紛向本報求助，激起全城關注。東方拋磚引玉，港府總算從善如流，派出包機將部分港人接回家。昨日首兩班包機順利抵達香港國際機場，二百多名港人歷盡千山萬水終於回到香港，不禁喜形於色。市民的心願就是東方的心願，市民心願成真，東方最是安慰，惟不敢自滿，但願港府再接再厲，將所有港人平安帶回來。

眾所周知，武漢自一月廿三日封城後，整個湖北省便處於封閉狀態，三千八百多名滯留當地的港人叫天不應、叫地不靈，面對糧藥不繼的困局，更有嬰兒缺奶，孕婦及重症患者危在旦夕，急須回港檢查及治療。更不幸的是，其中一名在當地確診感染新冠肺炎的港人病逝，其他滯留港人的情況益發令人憂慮。

東方報業集團急民所急，憂民所憂，本着同舟共濟的獅子山下精神，上月廿二日率先提出派包機到湖北接載港人，希望讓老弱孤寡盡快脫險，消息一出反應熱烈，求助個案如雪片飄至，港府亦由最初的無動於衷變成積極起來，終在三日後拍板派出包機，優先接載最急須回港人士。

遲到好過無到，二百多名港人昨日隨港府兩架包機回到香港，包括十多名孕婦、數名應屆中學文憑試考生和十名有緊急醫療需要人士，並隨即入住駿洋邨檢疫隔離；今日則再有兩架包機起行，預料兩日合共接回五百多名港人回家。曾向本報求助、一家三口滯留湖北孝感市的陳先生對於有份乘搭昨日的包機喜不自勝，其太太已懷孕三十六周，九歲兒子又患有先天性心臟病，一直十分擔心無法回港就醫，現在終有歸期，期望回港後可重投工作，太太和兒子平平安安，並感謝東方的幫忙。

是的，「平平安安」四個字雖然簡單卻有無比重量，尤其經歷了一番曲折之後，更會發覺沒有其他事情比一家人齊齊整整樂敍天倫更重要。幸福非必然，如此卑微的願望並不是唾手可得，陳先生以及其他港人曾經徬徨過、絕望過，如今終於回家，那份喜悅，東方感同身受。

須知道，港府施政向來不踢不肯動，東方深明人飢己飢、人溺己溺的道理，總算促成了港府派包機這件美事，惟東方不敢邀功，在此僅敦促港府別忘了仍有三千多人在湖北未有歸期，必須盡快部署下一輪行動；同時亦希望未能登機的港人別太失望，請耐心等待，家裏始終有人亮着一盞燈守候你們回來。

回顧疫症爆發至今，港府展開了兩次海內外包機接人行動，一次是接回日本鑽石公主號郵輪上的香港人，另一次則是今次，兩次皆由入境處部署策劃，處長親自帶隊，人員盡心盡力，說是夙夜匪懈、鞠躬盡瘁也沒有誇張。這一張亮麗的成績表，見證了入境處心繫市民，每個港人都會牢牢記在心上。

誠然，入境處的努力有目共睹，但接人行動涉及國家層面，絕非港府單方面能夠做到，中央政府的配合功不可沒。細微如在日本接載落船港人的旅遊巴，已是由駐當地中國領事館安排；今次要得到湖北當局配合，武漢機場僅僅為升降往返香港的包機而運作，更見中央政府的用心。由此可見，港府拍板派包機接人，除了有東方仗義發聲促成其事，亦有中央在背後鞭策。港澳辦和中聯辦剛完成人事任命不久，對港事務即有一番新氣象，終於讓人看見此城重回正軌的希望。

不管怎麼說，香港是中國的一部分，沒有一國哪有兩制，中央必須端正主人家的態度，只要對香港好，對國家發展有利，該做便做，該出手便出手，這不是叫干預，這是叫關愛、叫負責任，也是落實全面管治權的有力體現，根本毋須理會反中亂港的噪音雜音。大部分港人的眼睛是雪亮的，誰人真正愛香港，誰人為反而反害香港，必會看得一清二楚。

最後必須指出，儘管世衞專家讚揚香港的抗疫工作表現不俗，但大家心知肚明，香港至今沒有大規模感染只是幸運而已。正如港大傳染病專家何栢良所說，港府防疫措施做得慢亦有疏漏，若非港人主動積極「疫境自強」，在未有確診個案時已近乎人人戴口罩，以本港人口之擠迫，不用一周確診數字便會像南韓及意大利般以火箭速度上升，可謂一語中的。隨着數百名湖北港人回來，隨時有確診個案出現，港府必須打醒十二分精神，絕對不能有半點鬆懈。