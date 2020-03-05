瘟疫與戰爭一樣，破壞性極高，但瘟疫無國界，也沒有政治取捨。相反，戰爭是政治決定，有目標，有條件，可談判。但是疫情亦可被利用，以達致政治目的，或不戰而屈人的作用。

姑且不談戰爭中生物化武因素，那是可能，卻暫無確證。當戰爭的一方遭遇瘟疫，便有利另一方的勝利。而在疫情打擊的同時，是暫時休戰？抑或是落井下石，擴大疫情的破壞力量？還是趁機突襲，使對手顧此失彼而敗陣？

中國在新冠肺炎疫情初起時，美國首先禁制從中國入境，美國的政客與媒體肆意誣衊是中國的疫症，指中國是東亞真正的病夫。妖魔化中國，不是隔岸觀火，而是帶有落井下石的意味了。

如今中國疫情逐漸受控，而美國在政治干擾確診統計的同時，地方政府已經採取緊急措施，形勢轉為嚴峻。即使有個別政客還借疫情攻擊中國，國內輿論已轉移至對疫情失控的擔憂、政府對應不力，以及總統特朗普箝制媒體和專家言論方面，更開始有評論肯定中國防治疫病的措施，呼籲美國政府學習。輿論形勢驟然逆轉。

與此同時，中國以外地方疫症蔓延，在受災的壓力下，中國防治的經驗變成寶貴的國際資產，廣受模仿，中國也從接受援助一轉而成向外援助，對日本、南韓是提供有關物資，對伊朗、意大利是派出專家馳援。中國表現出積極的國際主義精神。

美國也嘗試向伊朗提供援助，但被伊朗拒絕，理由是伊朗許多困境包括醫療物資不足，均是美國為政治目的而施加制裁所致。害人者來救助，未免諷刺，也未必真心。

以中國應付新冠肺炎疫情的慘痛但深刻的成功經驗，正是國際防治疫情最大的奧援，各國都不會拒絕，世界衞生組織更積極推動。但是，美國會否接受中國的協助，中國是否也應該一視同仁地援助美國呢？

狂傲的美國是不會接受中國援手的，一是特朗普的「美國優先」實質是美國優勝於世界，不會承認疫情嚴重，也不會承認防治不力，更不會承認中國在防治方面有經驗可裨益美國。二是一接受中國援助，便難以解釋一直以來妖魔化中國的種種虛假言論，美國會親手打破妖魔化中國的種種謊言，承認欺騙群眾、誣衊中國嗎？倘如此，美國宣傳機器營造的假象與機器本身，便會因此而崩潰。三是投桃報李，中國援助，美國怎可以再歧視、制裁中國？以往的欺凌便變成笑話和無可逃避的尷尬。

中國或可施以援手，稍作示意而已，不用認真，用力還是用在別國。