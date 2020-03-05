廟小妖風大，池淺王八多。去年區議會選舉，反對派利用黑色暴亂成功奪權，攫取了大部分席位，導致區議會變質變味，只問政治，不問民生。有反對派議員在西貢區議會提出動議，要求以兩名黑暴期間逝世的學生命名區內兩個紀念公園，正是徹頭徹尾的政治鬧劇，只因死者家屬及當區居民強烈反對，這場鬧劇才被暫時叫停。

兩名學生一墮樓、一墮海，死因顯而易見，但黃絲們硬是說成「黑警殺人」，因此吵吵鬧鬧，天天「悼念」，死者固然不得安息，死者家屬更是一再被傷口灑鹽。這種「消費死者」、「食人血饅頭」的卑劣行為，本已令人齒冷，而利用區議會平台製造政治爭拗、煽動仇警情緒，更是無恥到了極點。正如有人質疑，區議會根本無權擅自命名紀念公園，提出動議的兩名區議員不僅無知，而且無聊。其中一人的職業是教師，可見香港教育已淪落到何等地步，教師尚且無知無聊，學生豈能不走火入魔？

人們早就斷言，那班政治小學雞進入區議會後，絕不可能安於地區事務，因為他們根本一竅不通，也沒有興趣。他們唯一的長處就是打砸破壞，即使進入建制也不會改變，即使穿上西裝也不會放棄暴力。所以區議會變天後必定是政治掛帥，民生事務再也沒人關心，而整個社會也將進一步陷入政治泥沼，永無寧日。結果不幸而言中，在政治小學雞們不斷瞎折騰之下，區議會淪為政治鬥獸場，歲月靜好一去不復返。

自作孽，不可活。區議會烏煙瘴氣，正是那班縱容暴力的選民造成，他們把票投給不學無術、不務正業的政治小學雞，就應該預料到會有這些亂象，就必須承擔所有後果。都說民主是好東西，其實民主並非許多人想像的那麼美好，尤其是香港這種反智低智的社會，根本沒有條件推行民主，勉強採取一人一票選舉，只能選出一班反智低智的政客。