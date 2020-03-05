香港就新冠肺炎開打的疫戰已超過一個月，社會很疲累，這段時間，衞生署（轄下衞生防護中心）、紀律部門忙翻了天，疫情追蹤、隔離監管、邊境管控等，無一不是硬戰，對他們的表現，港人一一記在心裏。不過，災難中扯香港後腿的人亦會被記住，例如香港黑醫黑護趁疫抗爭一事，在各國相繼爆疫後，在海外亦被「關注」及比較，恭喜他們醜出國際！

醫管局轄下各公立醫院的防疫工作本已十分辛苦，無奈不少黑醫護拖後腿，他們與港人不同心、與病人不同陣線，這批黑醫護的言行，令一直在防疫前線奮戰的良心醫護被影衰，無奈之極。

疫情升溫之初，黑醫護發起罷工五天，公共醫療服務大受影響，不少醫院要關閉部分服務，或把病人轉移到其他醫院，很多市民不知道的是，那五天醫院服務受影響最大的就是幾個龍頭醫院，瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、威爾斯親王醫院及屯門醫院，這幾大醫院在香港醫院網絡的重要性不用再贅言，抗疫時竟每日平均有四、五千人當逃兵，藉罷工之名擅離職守，懶理病人死活。

然後是各種扯後腿、抹黑防疫工作、唱衰醫管局及衞生當局防疫部署的行動，這一類粗略一算便至少有六宗罪，一是不斷製造防疫物資不足的輿論，甚至有醫院被發現疑似醫護偷走防疫物資，令物資更加短缺；二是真假消息夾擊，不斷放出哪間醫院有多少病患、負壓房不夠用等，令防疫前線更加手忙腳亂；三是不斷攻擊衞生當局的防疫隔離安排，最新傑作是放謠言指醫管局要前線醫護忙上加忙，硬食湖北返港人士的檢疫工作；四是抗疫忙工運，防疫爭私利；五是專業精神異化為鬥爭精神；六是港人最不能接受的一點，新冠肺炎已在世界六十多個國家及地區出現，但有多少地方出現罷工、逃兵的事件？香港醫護衰出國際、醜出宇宙！