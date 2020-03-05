新冠肺炎疫情在武漢初起，來勢洶洶，中國舉國如臨大敵，人民交往煞住，經濟生產停頓，主要城市封閉，對外交通禁絕，全國總動員控制疫情。近日疫情稍見緩和，才陸續恢復生產。香港則是如履薄冰，特區政府慌忙準備，市民四出搶購，先是醫療衞生物資，接着是食物，最後是生活必需品。大家盡量囤積，等待疫症來臨。

美國呢？政府作了甚麼樣的準備來應付新冠肺炎疫情到來？基本上不打算作為，無甚準備。政府告訴人民，美國儲備的檢測試劑不多，嚴格管制醫生檢測，如非出現嚴重感染迹象，病人最好在家休息，如果私人作測試，要支付昂貴費用。至今為止，全國只做了約五百個測試，受感染確診的人數便更低了。雖然有醫生提出警告，但作用不大。

美國副總統彭斯受命統領全國對抗疫情，有關疫情的消息發放由他決定，訂立偏高測試標準，呼籲民眾購買食物和必需的醫療用品一至兩星期，叫人民若沒有染病便不需要戴口罩。總之，把疫情的威脅淡化。

世界其他國家對新冠肺炎防疫，其中一個有利因素，就是中國是先行者，短時間內有了許多前期關鍵科研成果，如基因圖譜、測試方法、個案紀錄、疫苗研究、治療方法等，都可供他國參考。不能說中美兩國誰的防疫措施做得對，相信兩種防疫措施各有其優劣，最重要是配合自己的國情，發揮自己制度的優勢。美國應對疫情方法基本上是輕鬆處之，盡量減少檢測，把新冠肺炎防疫與流感同等看待。他們的主要理據是：受到新冠肺炎病毒感染情況嚴重的病人，絕大多數是健康欠佳或其他基礎疾病的長期病患者，不少個案的死亡原因是原本疾病加劇所致。

美國疾控中心呼籲沒有病的人不用戴口罩，他們為何作此呼籲？其中一個原因是口罩短缺，他們已緊急向3M訂購三千五百萬個口罩供醫療使用，但仍然遠遠未達安全標準。這個數量當然也絕對滿足不到國內的三億多人口。若果他們呼籲國民人人戴口罩，卻嚴重缺乏供應，只會導致舉國群眾性恐慌，社會秩序大亂。

全球一半醫用口罩生產線都在中國，原材料的生產大部分亦在中國。口罩是低科技產業，利潤微薄，和平時期美國工業界當然不屑一顧。這次最大問題是疫症先在中國爆發，為了滿足國內的突發性需要，中國發動全世界搜購，造成世界性供應短缺。只要中國恢復正常生產，短缺問題很快便會解決。

美國還處於疫情初期，對抗疫情的方法是等同流感看待，結果如何有待觀察。中國則把疫情比作沙士，嚴陣對待，成效顯著。