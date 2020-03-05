正當上月「盲搶炎」旋風席捲香港之際，口罩、米麵、廁紙、衞生巾，無一不被搶購一空，連新加坡高官都忍不住揶揄港人「白癡」。詎料話口未完，此番盲搶旋風已吹到地球另一端，日本一包衞生巾更被炒至二百四十港元，讓人見識「白癡」無疆界。

隨着確診個案不斷增加，美國人不再淡定，華盛頓州更宣布進入緊急狀態，連鎖大賣場的紙巾、水、濕紙巾和食物被一掃而空。有店員透露，甫擺放四十八個貨板的瓶裝水出來，十分鐘就被搶光，形容顧客恐慌性搶購活像世界末日一般，令港人看後忍不住會心微笑。

由此可見，人類在未知的恐懼面前，所作所為根本沒有分別，不因種族不同而誰比誰高尚。甚至乎，現在疫情中西逆轉，跟個多月前有天壤之別，當時中國仍是重災區，香港惶惶不可終日，單是封關問題便鬧得不可開交；現在中國疫情開始受控，香港確診個案未見大幅增加，反而歐美日韓弄得焦頭爛額。

特別是美國一開始便掉以輕心，《紐約時報》甚至揭發美國疾病控制及預防中心用於檢測新冠肺炎的試劑盒不僅數量不足，而且存在缺陷，檢測結果可能不準確；而且沒有出現病徵的人，美國當局不予檢測，加上檢測費用大部分要由病人自己支付，所費不菲，以致接受檢測的人不多，外界早就質疑當地的確診數字「報細數」。日本亦不遑多讓，在鑽石公主號確診的港人已是明證，只要病徵不明顯，只會安排隔離而不會提供治療；國民的待遇更差，無病徵的確診者甚至連強制隔離也沒有，疫情隨時在日本大爆發。

有些香港人言必西方國際標準，對自己國家事事看不順眼，但事實證明，中國採取封城、停工、隔離等強力手段，才是最有效的防疫方法。不止一個世衞專家高度讚揚中國，呼籲別國向中國學習，偏偏香港人一葉障目，硬要貶低自己國家，可悲！