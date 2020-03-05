世界衞生組織點名稱讚香港和新加坡，指兩地抗擊新冠肺炎疫情的工作表現不俗，不必完全封關，也能有效抑制病毒大規模擴散。早前，本地「黃絲」群為貶斥京港政府，刻意抬舉台灣和澳門的抗疫措施，但台、澳兩地，卻不在世衞讚譽之列。

今次新冠肺炎疫情，世衞總幹事譚德塞多次表揚中國，本地反對派聽得不是味兒，便誣稱他收受了北京的賄賂。不過，世衞剛發表稱讚香港和新加坡的言論，卻不是出自譚德塞之口，而是該組織另一要員。呵呵！不知此君是否也有受賄之嫌？我勸聯合國秘書長呀，你在任內千萬別發表任何認同中國或香港的意見，否則當心別人會說你收了中國的錢！

台、澳確診新冠肺炎的人數確比香港和新加坡少，但不能因此證明台、澳政府特別高明。本欄早前已經說過，台灣與中國大陸處於半敵對狀態，關口說封就封，不必計較太多後果。至於澳門，外來人主要是去旅遊和賭博，疫情爆發後，不少旅客的態度是「請我都唔去」，所以濠江實施出入境限制較容易。

香港和新加坡是國際大都會加金融中心，情況複雜，限制人流亦較難，時至今日，兩地能讓確診者保持在較低水平，在世衞看來，已屬難能可貴。

不過，公道地說，就算香港、新加坡兩地的確診人數較預期低，也不完全是兩個政府的功勞。有人認為，新加坡位處赤道附近，熱帶地區有助壓制疫症流行；而香港則主要該歸功於市民防疫意識高，懂得自己救自己。

香港人基本上做到「一人一日一口罩」，個個披甲護身，有玄學師傅甚至教人用密宗秘法，唸咒、劃指訣加持口罩，可見香港人防疫，已經到了無所不用其極的地步。病毒若然有知，也會捨難取易，以更大火力攻擊疏於防範的城市去了。