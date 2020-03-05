「無論你有幾大影響力，甚至影響到媒體都好，你犯法就係犯法，我就要拉你。」警務處處長鄧炳強日前強調警方採取行動拉人，不會理會背景，「有幾多人幫你撐腰，唔好意思，我有證據就會拉你。」阿哥，呢啲就叫「法治」。

古人說，「王者之制法，昭乎如日月，故民不迷；曠乎若大路，故民不惑。」旨哉斯言！聖明嘅君主制訂法律，如同日月一樣昭明，所以百姓不會迷惘；如同大路一樣寬廣，所以百姓不會疑惑。反修例示威衝突持續近九個月，社會進一步撕裂，仇警言論亦更激烈；面對這樣的惡劣環境，作為維持秩序的警務人員，所受的壓力也前所未有的大， 「一哥」鄧炳強的一番正言，便予法治有力的指引！

日前，鄧炳強向同袍發表公告，題為「我們都是香港的守護者─守護這座城市是我們的責任，也是我們的榮譽」。一哥對警隊以無畏無懼的態度果斷執法予以肯定，他指出，反修例事件被捕的七千多人中，約四成報稱學生，當中近六成為大專學生，情況令人擔憂。他強調，警隊必須將煽動年輕人犯法的人揪出，令他們承擔法律責任。這番話可圈可點，年輕人仇警、無所不用其極破壞社會，正是背後有太多躲在暗角的煽動者，其中有不少是「黃師」！

唐朝韓愈有《言箴》，大意是說不能理解你的人，有甚麼必要再對他多說？能夠理解你的人，不必多說他自然會明白，「不知言之人，烏可與言？知言之人，默焉而其意已傳」。韓愈警惕自己少開口，想必他已因多言而吃足了自己嘴巴子的虧。之不過嘴巴不只是享美食，有話畢竟還是要說的，而當高官的，為了盡一己之責，「一封朝奏九重天，夕貶潮州路八千。欲為聖明除弊事，肯將衰朽惜殘年」，有話還是要說！為官避事平生恥，其實，為官「避話」做精仔叻女，就不恥嗎？