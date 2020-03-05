歐盟委員會二月中發表聲明，指中國、俄羅斯、法國、德國和英國代表，二月底會在奧地利首都維也納與伊朗代表會面，討論如何維護與德黑蘭政府於一五年訂立的核協議。這是繼美國單方面認為伊朗違反核協議，要求聯合國安全理事會討論對伊朗新一輪制裁，歐盟以法、英為首不同意該做法，倡議與伊朗討論核協議不需要設定限定後，進一步與伊朗商討解決做法。

二月底在維也納舉行的伊朗核協議討論，其實是延續去年七月底同樣性質會議後的跟進工作。歐盟否決美國制裁伊朗的建議，今次維也納會議加入了中、俄，伊朗可盡情地訴說如何在核協議下遭美國打壓，讓幾個核子大國做公正裁判。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利早前已向伊朗派定心丸，說明歐盟將無限期延長解決伊朗核協議爭端的期限，以避免將議題提交聯合國安理會引發新的制裁。

伊朗是否違規地使用限制內的核原料發展核武，在現今科技監察系統下絕對不會走漏眼，透過衞星的監測就連核子塵也能清楚擺在眼前，伊朗可以運用核原料對整個國家都有促進作用，發展核武不是伊朗的需要。在中東軍事上，伊朗長期與美國為敵，並不是伊朗的軍力有過人之處，而是該國與俄羅斯的長期合作關係。要動用到核彈抗美，俄羅斯庫存可以供應不絕，伊朗又何必自討沒趣引人詬病。

美國看伊朗不順眼，是因為伊朗妨礙美軍在中東建立軍事據點，但又不能沒有充分理據就揮軍進佔伊朗境內，惟有抓住這個違規使用核原料的話題，情況就像當年美國連同歐盟進軍伊拉克，攻陷伊拉克沒遭遇強力還擊，才發現美國說伊拉克擁大殺傷力武器只是無中生有。

今次伊朗與歐盟及中俄一起討論該國核原料使用，可以說是拉攏了擋箭牌，在中俄及歐盟主導下，美國企圖再利用「砌生豬肉」搞垮伊朗，簡直沒有機會。