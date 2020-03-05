在全國抗疫的關鍵時刻，中共中央政治局常務委員會日前召開會議，討論分析疫情形勢及研究最新的防控重點工作。習近平主席主持這次會議並號召全國廣大黨員，響應中共中央的號召捐款支持抗疫防疫，會上作為領導人的習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等帶頭捐款。新聞公布一經發出，在全黨、全軍、全國人民中掀起一個眾志成城、同舟共濟、萬眾一心、勝戰瘟疫的滾滾洪流。正如毛澤東詩詞名句：「借問瘟君欲何往，紙船明燭照天燒。」彰顯出振奮人心的人民戰爭式防疫抗疫的中國態度。

中國黨政軍領導人帶頭以身作則的示範，將起到甚麼樣大的漣漪效應，大家有沒有想過？毋庸置疑，中國的執政黨和國家領導人的薪金從來是少得不能想像，恐怕也不能橫向地與任何發達和文明國家相比，香港立法會議員的薪酬福利恐怕也比中央領導人高。可是，他們的理想、情操、初心和行止，是無法計量的精神和道德力量，他們帶頭捐款，爆發的影響力實難以估量。

更何況，在黨員、官員、幹部、軍隊，尤其在抗疫前線的醫生護士及專家的捨小眾為大眾的忘我奮戰下，捐出的豈只是金錢，簡直是以命相博。武漢封城，湖北封路，切斷蔓延，不也是重災區人民對世界的貢獻嗎？

更更何況，中國朋友遍天下，得道多助。世界各地華僑一呼百應地捐資捐物支持祖國人民抗疫。國際上的新老朋友、亞非拉美許多國家和人民都伸出友誼之手，中國並不孤立！

回望香港，許多建制中人，以及不少社團、機構和人士紛紛為支援內地抗疫出錢出力，顯示出一片赤子之心。政府問責班子帶頭捐出一個月薪金給慈善機構，幫助市民抗疫，也不失為好的示範。在問責高官的帶頭下，建制派的立法會議員也先後認捐月薪，或如工聯會成立支援因疫情影響失業工人的緊急援助基金，幫助港人抗疫自救。唯獨亂港派的議員無動於衷，一毛不拔，繼續為黑暴添油加火。

古語云：「天助自助者。」團結抗疫、互助互濟、「豈曰無衣，與子同裳」，這正正是中國人的團結愛國精神，更是中華民族世代承傳的美德。一方有難，八方支援，同呼吸、共命運。

香港去年初發生反修例變成「反送中運動」，六月進一步演變成黑色暴亂，迄今已持續近九個月。人性完全扭曲，道德徹底淪亡，文明空前墮落，獅子山下精神已成明日黃花，政治口號高於一切，「革命」奪權至高無上，暴力代表真理，抹黑、造謠、講大話成為時尚，衝擊、擲磚、塞路、放火等恐怖暴力行動不斷上演，粗言穢語代替流行文化，「攬炒」、「三罷」就是「時代榮光」。正如一位作家最近出版一本新著作揭露港人去年集體被催眠，可見人文的瘟疫比實體的病毒新冠肺炎更可怕！香港比內地疫情更嚴重，是天災加人禍。

對付疫情尚可捐錢捐物，對付心靈道德的腐蝕、毀傷和崩潰，需要比金錢更寶貴更有效的精神和道德力量方可救治。這種疫症不是派一萬元可解救的！