產評：黑天鵝續襲全球　港樓撤辣莫再等

美國聯儲局本周突然在三月中旬的議息會議前宣布減息半厘，如此緊急行事，往往預示重大危機降臨。面對疫情「黑天鵝」來襲，各國都在嚴陣以待應對經濟危機，港府實有必要回應社會訴求，把握時機「撤辣」，以保中流砥柱樓市產業鏈穩定，否則他日金融暴風雨殺到，日暮途窮才來急抱佛腳，只怕悔之晚矣！

事實上，過去美國聯儲局不按章法，在議息期前緊急行事，往往是「不祥之兆」，例如九八年亞洲及俄羅斯爆發金融危機；○一年科網爆泡；○八年金融海嘯，這些重大事件都見到聯儲局緊急減息的足迹，可最終緊隨的不是救市成功，而是史上有名的金融大風暴，當中不乏百年一遇，嚴重打擊全球經濟。可見今次聯儲局的舉動正向全球響警，尤其是央行剩下的彈藥不多，絕不可輕視！

踏入三月，疫情發生後內地至今尚未完全復工，京滬等主要城市繁華不再、珠三角上望一片晴空，反映商業市道何其冷清，製造業基地復產無期。雖然美國已公布的經濟數據未見重大異樣，但聯儲局仍毫不猶豫先下手為強，相信好大程度與其掌握的領先數據顯示，供應鏈已受波及，形勢大為不妙有關。香港近年經歷了中美貿易戰及極端社會動盪而元氣大傷，應對危機的本錢早已大打折扣，刻下盡快穩樓市，為經濟築起防線，乃當務之急。

歷史說明，香港經濟與地產密不可分。地產市道暢旺，經濟如虎添翼，可「水能載舟，亦能覆舟」，樓價下跌將加快經濟蕭條！這些年房地產相關行業的投資與消費佔經濟總量達兩至三成，其中房地產相關投資佔固定資產投資的比重介乎四至五成，尚未計及與地產相關產業鏈，當中更與金融銀行業深度綑綁、榮辱與共。土地交易和房地產相關稅收更為政府主要收入來源，樓價穩定亦直接關係到社會財富，一旦暴跌導致財富蒸發，當前已處寒冬的消費和投資只會雪上加霜。

隨着經濟急劇轉差，樓價高企已危如累卵，以「辣招」干預市場，遏止樓價再飛升的政策目的已不存在，理應撤銷。更何況沙士年香港樓價如地底泥，就說明供不應求非樓價「免死金牌」，皆因資產價格泡沫終歸隨着經濟急劇收縮而破滅，港府斷不能坐以待斃！

「江暗雨欲來，浪白風初起。」聯儲局的決定說明山雨欲來，既然危機「號角」已響，地產又是香港經濟命脈，若有甚麼差池，足以墮入萬劫不復之地。港府撤辣救市刻不容緩，豈容再拖！