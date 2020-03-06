功夫茶：驚蟄打爆七政棍　小人化灰冇碇匿

「忽見天上一火鏈，好像玉皇要抽煙。如果玉皇不抽煙，為何天上老閃電？」呢首閃電詩據悉係有「狗肉將軍」之稱嘅軍閥張宗昌嘅傑作！功夫茶懷疑佢寫於春雷始鳴嘅驚蟄！玉皇大帝並非抽煙，係上天示警，要畀啲小人知道滄溟係有眼嘅，一切叛國禍港之歷史罪人，驚雷崩響，閃電迅光，匿得去邊？

嗱，尋日咁啱係廿四節氣之一嘅驚蟄，民間傳說此日萬物被春雷驚醒，蛇蟲鼠蟻全部出洞，小人會喺呢日出來搬弄是非出口傷人。阿哥，香港今日永無寧日，就係有一大撮顛倒黑白是非嘅小人。要打爆佢哋個小人頭，等佢哋有氣冇碇抖！要打爆佢哋塊小人面，等佢哋全家中肺炎！

各位街坊，話明打小人，用說話咒人，一定要有咁毒得咁毒啦！以前就成家中非典，依家就成家中肺炎，民間智慧，因時制宜，咁先至過癮！鵝頸橋驚蟄打小人，專業神婆呢日生意旺到加零一，氣氛熱鬧過嘉年華，豈偶然哉！

呢，尋日大批市民湧去鵝頸橋底排隊打小人，邊個小人最熱門呀？哈，黎智英、李卓人、梁家傑、毛孟靜、郭家麒、楊岳橋及陳淑莊呢七大條害人蟲榜上有名，全部都係小人中嘅天王巨星！但見市民同神婆將漢奸黎等人嘅照片平放喺地上，用鞋逐張照片擊打，鏗然有聲，啪啪噠噠充滿節奏，怒斥成班小人係「賣國賊」同埋「漢奸」，憤憤不平高呼：「打你個死人頭，等你成世冇出頭！」然後再將七張車頭相放喺化寶盆燒成灰，爽啊！

冇錯，亂港分子人人得而誅之，尤其嗰位被狠批為「叛國禍港四人幫」之首嘅漢奸黎，佢已經如喪家之犬敗走台灣，依家香港份毒果報仍在撐最後一口氣，殊不知百足之蟲死而不僵，漢奸黎等人剛被拘控，黑暴隨即死灰復燃，世事有如此「啱啱」碰上「剛剛」的嗎？喂，姣婆遇上脂粉客就聽得多啫，漢奸黎被落鑊後，何文田第一漢奸大宅依然鬼影幢幢，洋奴漢奸紛紛登門，就連一齊被檢控嘅李卓人同楊森都毫不避嫌。難怪有人懷疑：成班小人密謀暗室，唔通真係飲杯茶食個包咩？

即係咁，漢奸黎講到明「為美國而戰」，一生人要把漢奸事業進行到底。要打呢個頭號漢奸嘅死人口，等佢食嘢係咁嘔，亦令美國主子知道港人如何令佢「有氣冇碇抖」，不妨用打小人嘅英文口訣版：「Beat your little hand, Your good luck come to be end; Beat your little mouth, You always have bad result.」

所以話，做得漢奸，預咗冇好結果，此乃歷史鐵律；做得小人中嘅巨星，驚蟄雷一響，預咗畀人打到周身痕兼蟲鼠上身。咪睇漢奸黎一身賤肉，年年係咁畀人打，好快嗰頭近嘅咋！