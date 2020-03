功夫茶：驚蟄打爆七政棍　小人化灰冇碇匿

「忽見天上一火鏈,好像玉皇要抽煙。如果玉皇不抽煙,為何天上老閃電?」呢首閃電詩據悉係有「狗肉將軍」之稱嘅軍閥張宗昌嘅傑作!功夫茶懷疑佢寫於春雷始鳴嘅驚蟄!玉皇大帝並非抽煙,係上天示警,要畀啲小人知道滄溟係有眼嘅,一切叛國禍港之歷史罪人,驚雷崩響,閃電迅光,匿得去邊?

嗱,尋日咁啱係廿四節氣之一嘅驚蟄,民間傳說此日萬物被春雷驚醒,蛇蟲鼠蟻全部出洞,小人會喺呢日出來搬弄是非出口傷人。阿哥,香港今日永無寧日,就係有一大撮顛倒黑白是非嘅小人。要打爆佢哋個小人頭,等佢哋有氣冇碇抖!要打爆佢哋塊小人面,等佢哋全家中肺炎!

各位街坊,話明打小人,用說話咒人,一定要有咁毒得咁毒啦!以前就成家中非典,依家就成家中肺炎,民間智慧,因時制宜,咁先至過癮!鵝頸橋驚蟄打小人,專業神婆呢日生意旺到加零一,氣氛熱鬧過嘉年華,豈偶然哉!

呢,尋日大批市民湧去鵝頸橋底排隊打小人,邊個小人最熱門呀?哈,黎智英、李卓人、梁家傑、毛孟靜、郭家麒、楊岳橋及陳淑莊呢七大條害人蟲榜上有名,全部都係小人中嘅天王巨星!但見市民同神婆將漢奸黎等人嘅照片平放喺地上,用鞋逐張照片擊打,鏗然有聲,啪啪噠噠充滿節奏,怒斥成班小人係「賣國賊」同埋「漢奸」,憤憤不平高呼:「打你個死人頭,等你成世冇出頭!」然後再將七張車頭相放喺化寶盆燒成灰,爽啊!

冇錯,亂港分子人人得而誅之,尤其嗰位被狠批為「叛國禍港四人幫」之首嘅漢奸黎,佢已經如喪家之犬敗走台灣,依家香港份毒果報仍在撐最後一口氣,殊不知百足之蟲死而不僵,漢奸黎等人剛被拘控,黑暴隨即死灰復燃,世事有如此「啱啱」碰上「剛剛」的嗎?喂,姣婆遇上脂粉客就聽得多啫,漢奸黎被落鑊後,何文田第一漢奸大宅依然鬼影幢幢,洋奴漢奸紛紛登門,就連一齊被檢控嘅李卓人同楊森都毫不避嫌。難怪有人懷疑:成班小人密謀暗室,唔通真係飲杯茶食個包咩?

即係咁,漢奸黎講到明「為美國而戰」,一生人要把漢奸事業進行到底。要打呢個頭號漢奸嘅死人口,等佢食嘢係咁嘔,亦令美國主子知道港人如何令佢「有氣冇碇抖」,不妨用打小人嘅英文口訣版:「Beat your little hand, Your good luck come to be end; Beat your little mouth, You always have bad result.」

所以話,做得漢奸,預咗冇好結果,此乃歷史鐵律;做得小人中嘅巨星,驚蟄雷一響,預咗畀人打到周身痕兼蟲鼠上身。咪睇漢奸黎一身賤肉,年年係咁畀人打,好快嗰頭近嘅咋!