正論：口罩亂賣斷橋殘　港府敗政何其多

如果說「髒、吵、亂」是中國人的劣根性，那麼「拖、卸、亂」就是港府施政的劣根性。申訴專員公署主動調查發現，全港多區都有半天吊的斷橋閒置，最長更閒置近四十年，反映部門規劃失當，浪費公帑。至於只供政府內部使用的懲教署口罩竟然賣通街，廢官擺出十問九不知的模樣，同樣令人側目。

遭申訴專員公署揭發「半途而廢」的斷橋遍布十三條幹道，共有廿九處行車天橋路段或接駁口閒置逾十年，部分更超過三十年，最離譜是位於司徒拔道山村台對上的接駁口，閒置足足三十九年。三十九年，一個呱呱墮地的嬰兒都變成中年人了，港府竟然連建好一條完整的天橋也做不到，足證「香港速度」早就淪為笑話。

正如申訴專員指出，政府根本未有適切規劃和積極推展相關路段工程，又沒有機制定期審視，導致錯過利用斷橋重新發展道路的黃金時機。專員更意味深長地指出，政府若因為部分人的反對而擱置建造新道路，有機會將交通擠塞的問題延長十多年。言下之意清楚不過，港府一遇阻力即跪低，推出一項跪低一項，結果是將香港的競爭力一手斷送，可謂一語中的。

事實上，申訴署並非第一個揭發斷橋亂象，本報早在四年前已有詳盡報道，惟斷橋依然故我，情況沒有絲毫改善，令人嘆為觀止。單是被申訴署點名的荃灣德士古道斷橋，原擬配合荃灣新市鎮發展，預計填海後該區路段將不足以應付交通需求，故分三階段進行改善工程，斷橋屬第二階段興建的行車天橋，惟至上世紀九十年代末期，填海發展項目延遲，第三階段工程胎死腹中，斷橋從此閒置。運輸署四年前回覆本報表示會適時檢討，結果講完就算，當區卻隨着人口及車流不斷增加而加劇塞車情況，當局有橋不用到底為甚麼？

說來唏噓，內地官場過去有「拍腦袋決定，拍胸脯保證，拍大腿後悔，拍屁股走人」的施政陋習，想不到內地不彈此調久矣，如今竟搬到香港上演。試想想，要是港府有長遠眼光，周詳規劃，又豈會到處留下斷橋的恥辱標誌？

更不可不提，在疫症打擊之下，市民一罩難求，港府狂呻全球採購不成功，偏偏懲教署生產的「CSI口罩」卻不斷被發現在市面高價出售。猶記得，特首林鄭月娥曾煞有介事表示，CSI口罩只供政府部門使用，絕不會在市場出售以免造成競爭，但事實並非如此。到底是有部門違法轉售，抑或被人濫用牟利，港府至今說不出所以然，終觸發申訴署主動展開調查。恐怕不查猶自可，一查將掀出更多不能見光的醜聞，不知屆時廢官又會抬出甚麼藉口卸責呢？

一言以蔽之，「拖得就拖，卸得就卸，胡亂決策，無人問責」已成港府施政代名詞，過往順風順水尚且可以蒙混過關，現在進入亂世，黑暴和疫魔雙重夾擊，經濟衰到貼地，廢官繼續尸位素餐，香港玩完矣。薪酬比外國元首更高的廢官霸着茅坑不拉矢，不減薪以謝天下，實在對不起納稅人！