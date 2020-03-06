神州觀察：亂發抗疫補助金　不顧吃相太可恥

新冠肺炎疫情肆虐，各地抗疫醫護人員無疑是最辛勞的群體之一，為此中央推出臨時財政補助措施，以體現國家對他們的關愛和鼓勵。誰知一些地方在執行補助金發放過程中居然耍弄手段，優待領導，刻薄一線醫護，製造種種不公，全不顧吃相難看，行為令人不齒。

陝西安康市中心醫院近日被爆派發抗疫補助金時厚此薄彼，弄虛作假，許多奮戰在抗疫前線的醫護人員所得金額極少，甚至不被納入一線人員名單，反倒是不在抗疫一線工作的醫院高層不但可以照領不誤，有的補助金額比援鄂一線醫護還要多。譬如對領導的工作天數滿打滿算，累計可獲一萬二千多元，一線醫護卻工時大減，所獲亦只有一、兩千元，有的更只獲三百元，實在太荒唐。

待事件鬧得沸沸揚揚之後，院方隨即撤回相關派發計劃，及承認存在核定標準粗疏、審核不嚴等問題，表示會認真反思，重新擬定補助清單，嚴格把好審核關。輿論認為這不過是院方的託詞而已，對方在編排補助清單時其實並沒少花心思，相反，投入了不少精力研究核算，巧妙布局，以圖將所有人都糊弄過去才是真。說到底，就是某些人在挖空心思為自己謀算，想着多撈些好處入袋，至於公平與否，或是因此寒了多少一線醫護的心，都不在考慮之列。

眾所周知，自本次疫情爆發以來，內地官方通報的染疫醫護人員已超過三千人，死在抗疫前線的亦有數十人之多，他們或因病毒奪命，或因不堪負荷的工作量疲累致死，關鍵時刻，不顧個人安危逆行在前，無私的奉獻和犧牲精神令人敬佩，所以給他們發放一定的資金補助，亦是應有之義。誰會想到，連這樣的錢也有人好意思巧立名目、上下其手，何其不知廉恥，何其可惡！

非常時期，疫情也成了一面面照妖鏡，各種魑魅魍魎總是不斷地蹦跳出來，尤其是跟錢財利益沾邊的，定會有人如蟻附羶，趨之若鶩；但凡手中有點權力的，便要從中作梗，搜掠一番。河南許昌早前就有三名村幹部將群眾捐來的即食麵私分掉，廣州市疾控中心亦有工作人員透過網絡倒賣醫用外科口罩牟利；乃至建造「火神山」醫院的地盤工人，也能被拖欠工錢、剋扣物資，連口罩也不捨得多發，水也不讓多喝，還有甚麼是他們不敢做的？

唯一的解釋就是，這些人平時貪慣了、瓜分慣了，就像時下正在進行的扶貧工作中，出了多少貪污、截留扶貧資金的醜聞，數都數不清；多少科研經費、醫保、社保基金淪為「唐僧肉」，只有天曉得。更有像中國紅十字會那樣，從汶川大地震到武漢抗疫，可謂醜聞不絕，本性難改。