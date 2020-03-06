世界視線：敍利亞衝突升級　安理會袖手旁觀

土耳其上月二十七日終於發動「春季盾牌」行動，正式對敍利亞發動大規模軍事打擊。安理會次日召開緊急會議，聯合國秘書長古特雷斯指出，敍利亞衝突性質發生了變化，要求各方依聯合國政治議程化解危機。古氏的發言卻換來了一片沉默。

古特雷斯所指的衝突性質變化，應包括兩層含意：首先是土耳其軍隊在未經安理會認可下，跨過國界進入另一個國家敍利亞。對於敍國來說，已構成外國入侵。其次，由於俄羅斯空軍直接與土軍交火，敍國內戰正升級為多國戰爭，危機恐進一步擴大。

安理會作為聯合國權力核心，是唯一有權採取國際強制維和行動的機構。《聯合國憲章》明確賦予安理會調解國際爭端的權力，並可在必要時採取武力行動制止侵略。但問題在於，敍國已淪為大國角力場，而這些大國的代表，就坐在安理會的會場上。美國特朗普政府默許土國總統埃爾多安的出兵行動，為此美國去年底由敍北撤軍，讓土國軍隊長驅直入。在戰線的另一邊，支援敍軍北上收復失土的俄羅斯，亦是安理會常任理事國。

大國角力的直接結果，是「侵略」定義的模糊化。即使是在安理會緊急會議上，聯合國官員在發言時亦小心翼翼，避免為敍國局勢定性。例如副秘書長迪卡洛在通報敍國戰況時，一方面稱敍國政府軍在俄空軍支持下，「佔領」敍北大片村莊，另一方面又將土耳其支持的敍國反政府武裝，稱為「非國家武裝團體」。

聯合國官員的謹慎言論，目的固然在於避免刺激俄、土等國，以便促成各利益方對話化解危機。但有關言論亦帶出另一種訊息，即敍北正被視為一片中立區，而不是敍國固有領土。既然侵略無從提起，安理會也就毋須出手。

安理會的根本作用，是維護二戰奠定的國際秩序。安理會如今對敍利亞上演的一場侵略行動保持沉默，說明其成員國亦不再跟從以聯合國為基石的國際秩序，天下能不大亂乎？