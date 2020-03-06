美國即使以不檢測輕症者的方法來減少新冠肺炎確診數目，製造疫情不重的假象，華爾街股市亦一度恐慌大跌。聯儲局減息半厘，美債收益大跌，在在都反映金融市場對疫情的擔憂。

美國經濟以金融為主，金融市場由寡頭壟斷，干預操作性強，但觸及千家百戶，加以外國資金介入，金融亦多逆反投機，若實體經濟形勢惡劣，金融市場亦難禦衝擊，危機難免。關鍵是美國政府製造的假象可以維持多久而不會被真實疫情衝破呢？美國政府能抵受社會壓力而不去認真應對疫病？美國國內國外都開始有眾多批評，總統選戰對手亦會以此攻擊特朗普政府，決定因素是美國會否出現大批重症者病死。

疫情衝擊經濟，因為應對疫情最佳方法是隔離、封鎖，必然使經濟停頓。對於小國，或高度進口依賴的服務型經濟，疫情會抑減貿易，打擊供應。與此同時，防治成本高昂，對現有的醫療資源產生巨大壓力，若本身資源已不足，疫情會使之由資源緊缺轉為拒醫，病患失治。如美國那樣以保險替代公營醫療福利的國家，貧窮便成為疫病主要打擊的對象。

於是，不少國家受疫情連累，經濟需求與生產供應同跌，國際貿易受挫。而若疫情失控，必然使經濟問題加劇，如果政府處理不當，或真的是力有不逮，疫情爆發會集中打擊，社會與政治大有機會出現不穩，進一步使經濟情況惡化，國與國之間會有骨牌的負面效應。

現時，日本、南韓以及歐洲主要國家（德國、法國、英國、荷蘭、意大利等）都陷入疫症恐慌之中，南韓和意大利已失控，連英國也作最壞打算，計劃用軍隊防疫。世界三大經濟區域，東亞與歐洲經濟已面對疫情帶來隔離和防治的大挑戰。假若美國守不住，假象被現實摧毀，怎樣造市都不可能把現時高位的股市價格挽救而不會急墮下去，二○○八年的金融海嘯和由此而起的大衰落情況便必然重臨，國際形勢絕對惡劣。像伊朗等久受戰禍、制裁的國家，面對疫情，損失更大。

中國的幸運是疫情早起，也防治得宜，正逐步置於控制之下，經濟亦開始恢復。中國的優勢是全球的生產中心，本身市場亦大。國際經濟出現問題，部分來自生產癱瘓，中國恢復生產正好補上，助己助人，卻使中國產品有擴大國際市場份額的大好時機。中國經濟實力強，幾十萬億元的基建投資項目正在開動，遠勝金融海嘯時的四萬億元。在國際大衰落時，中國正可藉機擴張，效果更勝二○○八年。