在這場反修例風波暴亂中，反中亂港分子、暴徒，還有許多被煽惑的縱暴之人以及港英餘孽，他們最憎恨、最不擇手段兇狠打擊的，就是站在平暴第一線的香港警隊。他們知道只有打垮警隊，就能夠摧毀香港管治、摧毀特區政府、摧毀「一國兩制」，實現他們旨在奪取管治權的「顏色革命」。事實上，這也是老美在全世界發動「顏色革命」得以成功的基本套路和經驗。

不過，香港的情況和地位比較特殊。在別的國家，「顏色革命」要獲得成功，打垮警隊後還要策反軍隊，或讓其袖手旁觀，或站在反對派一邊。香港不是主權國家，是中國的地方政府，中央在港有駐軍，只是由於香港《基本法》的規定，駐軍出動平亂不易，於是「止暴制亂」的工作就極大和繁重的落在警隊身上。

反對派的算盤是只要打垮警隊、打垮香江府衙的管治意志和能力，有港英餘孽掌權的內部配合，有《基本法》的「規限」，若能成功「說服」中央「阻止」解放軍介入平亂，同樣可以達到奪權目的，於是他們對警隊的瘋狂打擊更加窮兇極惡。

是的，他們曾經節節取勝。暴亂初起，由於林鄭月娥跪低投降，由於前警隊一哥「等着退休」不作為、少作為，警隊面對暴徒遂成「貓怕老鼠」。暴徒可以肆意攻擊警察，可以肆意對警察「起底」，威脅其家人，可以肆意造謠誹謗，誣衊警察「濫用武力」，而警察就只好用所謂「最低程度的武力」，在暴徒的瘋狂打擊下慘遭圍攻，家人就要「陪綁」受辱受罪。更可惡的是，香江府衙中的高官還要心驚肉跳的向暴亂分子表示「歉意」，據說還是「代表警隊」表示「歉意」！混帳之至也。

現在這個局面已扭轉，新上任的「一哥」在朝廷支持下，果斷剛毅、手法靈活的打擊暴亂，成績不俗。正因如此，暴亂勢力和各式毒媒要更瘋狂的攻訐警隊，謠諑、詛咒，無所不至。這個狀況又正好說明「止暴制亂」遠未完成，中央要有更大的布局和斬草除根的要求，使香港警隊再立新功！