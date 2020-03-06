新冠肺炎持續在世界各地蔓延，有些病例追查不到源頭，患者既沒有到過病毒傳播國家，也沒有緊密接觸過確診患者，化驗結果更出現不一樣的病毒株，可見這場疫情的源頭未必是武漢，或者說不止武漢一個源頭。呼吸病學專家鍾南山判斷疫情首先出現在中國，不一定發源在中國，並非無的放矢。早前日本傳媒指美國流感死亡病例不斷增加，懷疑部分感染新冠肺炎，雖然美國當局予以否認，但仍無法令人釋疑。美國其實沒有足夠試劑，許多病例未經測試，具體有多少人感染新冠肺炎，只有天曉得。

說來實在諷刺，美國號稱世界唯一超級強國，但防疫抗疫的能力似乎比第三世界國家還不如。美國政府不鼓勵人人戴口罩，真正原因不是不需要戴，而是沒有這麼多口罩，目前全美能供使用的口罩只有約三千萬個，即平均十個美國人才有一個口罩，怎麼戴？更尷尬的是，美國連測試病毒的試劑也嚴重不足，而且價格昂貴，病人需要自付，難怪衞生當局叫病人最好在家休息，因為許多人根本付不起試劑和醫療費用。

中國剛爆發新冠肺炎時，美國高官幸災樂禍，美國傳媒更是對中國極盡抹黑和醜化。到頭來才發現，「真正的病夫」也許在美國，否則不會有這麼多美國人死於流感或疑似新冠肺炎。實際上，無論是防疫抗疫能力，還是組織動員能力，或是物力財力，中國都遠遠勝過美國，老美與其嘲笑別人，不如好好想想如何防止疫情大爆發。正如有人指出，全世界的口罩大部分是中國製造，原材料來自中國，而且許多藥物的生產基地也是在中國，如果中國像美國那樣落井下石，禁止美國人入境，並禁止醫療產品出口，「美國將會陷入新冠肺炎的汪洋大海之中」。總而言之，病毒無國界。任何國家都不可能獨善其身，老美利用疫情煽動種族歧視，既不厚道，也不人道，最終受害的可能就是自己。