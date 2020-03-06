陽春三月，香港面對的疫症威脅尚未消除，但空虛多時的香港各處衙門終於不再空虛，十八萬公務員結束「在家工作」，各自回到辦公地點上班，急需各項公共服務的市民總算鬆了一口氣。比較世界多國及地區的公營部門疫症安排，本港公務員可算福利超好的一群，可惜太多人缺乏「肯蝕底」精神，抗疫還要損人不利己，不是劣根性是甚麼？

先談公務員在家避疫，這本是一項因應新冠肺炎的應變措施，但因各大公營部門的有限度服務安排太僵化，以致大部分公共服務還是停頓下來！一時之間，罵聲震天，港人最不忿的是，既然復工後當局可以一次過宣布多項量體溫、有序進入公共部門、先預約後管制等控制人流措施，為何當局不能及早恢復部分影響嚴重的部門呢？以致有市民揶揄公務員「條命太矜貴」。

醜事中，公務員圈子的反應最醜陋，應該大反省。由於政府高層的指引是緊急服務需要維持，於是大大小小政府部門中，有些人被挑選返工，有些人可以「在家工作」的逍遙方式避疫。可惜，這項安排又成了公務員圈子的熱話，各種各樣的投訴如雪片一般，大都是公務員不滿為何某些組別的員工不需返工？甚至眼紅而妒恨地盯緊別人做了甚麼工作。結果，各部門中級管理層都遭了殃。總之，公務員又成了失禮的一群。

此外，一些人的抗爭方法也招來不少異議，像區議員糾眾阻撓駿洋邨、翠雅山房等被指定為隔離營，還有各種反對新冠肺炎指定診所選址的行動，每一項都是香港之恥、香港的失德。

一個多月的抗疫防疫表現，香港人應該捫心自問，你們滿意香港的表現嗎？當局也應該研究一下輿情，是甚麼讓衙門公務員與街頭小民的對立愈來愈嚴重？是甚麼令香港人把自私自利以一句沒有諮詢來推搪？