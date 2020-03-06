香港電台到底有甚麼存在價值呢？收視低，節目陰陽怪氣，除了充當反對派的傳聲筒，為黑暴吶喊助威，抹黑警隊、港府和中央不遺餘力，根本不知持平為何物，更不知何謂「食君之祿，擔君之憂」。全世界吃公餉卻反政府的官媒，恐怕只有港台一個。

警隊一哥鄧炳強先後兩次去信廣播處長，批評《頭條新聞》抹黑警隊，歪曲事實，誤導觀眾，一言以蔽之就是垃圾。碰巧的是，一哥第二次去信不久，通訊事務管理局便公布，撤銷向本地免費電視節目服務持牌機構發出必須播放港台節目的指示。無綫電視隨即歡迎有關決定，昨日已極速改播其他電視節目。

事實上，港台早就有自己的數碼頻道，覆蓋率近九成九，絕大部分香港觀眾都能收看，根本毋須佔用商營電視頻道，說穿了，「死黐」皆因無本事靠自己也。審計署調查港台數碼電視頻道的收視率，駭然發現只有平均○點一的恥辱收視，即六千多名觀眾，不靠「黐住」商營電視台來生存，這個垃圾電台只會更無存在感。反觀商營電視台分分秒秒都是錢，被迫播放沒有收視率的港台節目，意味廣告收入大減，無異於倒自己米。難得和平分手，觀眾又不用「眼冤」，何樂而不為？

最有趣的是，黃絲口口聲聲罷看大台，按道理港台節目是否放在大台播放無關宏旨，取消在大台播放甚至是求仁得仁，偏偏由黃絲港台員工組成的新工會又哭哭啼啼，更勢兇夾狼催逼通訊局追回大台因不播放港台節目而豁免的頻譜費。過去港台沒有自己的電視頻道，通訊局才設下頻譜費規定，現在港台連數碼電視頻道都擁有了，還好意思提頻譜費，輸打贏要，黃絲本色，簡直不知醜字怎麼寫。

一個每年使十億元卻只換來六千多名觀眾的垃圾電台，何必再浪費公帑呢？將港台摺埋，既可省錢又可將廣播道地皮賣掉起樓，起碼還可為庫房作點貢獻。