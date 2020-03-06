常言道：「學問深時意氣平」，你對世事了解愈多，目光更縱深，視野更遼闊，人就會心平氣和一點。若終日只看着這個、哪個不順眼，口中叨唸着誰是「白癡」，誰是「廢柴」，有時只會反映出自己的淺薄。

一個多月前，如果你看網上的時事評論視頻，鋪天蓋地的意見都是批評中國輕視新冠肺炎疫情，平白讓病毒蔓延全國，農曆新年前為了粉飾太平，領導人竟然不惜犧牲全民健康云云。

這樣的批評不是全對，也不是全錯。假如明知道病毒會大規模爆發，領導層仍然予以漠視，那自然是失職，但如果是不知道或者不肯定呢？新冠肺炎最初出現在中國，大家對這種病毒認識不深，就連世界衞生組織也曾認為新病菌人傳人的機會不大。換了你作領導人，當時是否就不論有理沒理，先喝停全國的生產、運輸和集會再算？

全世界每年新生的病毒不知凡幾，經常都有專家對新病菌的危害性提出嚴重警告，事後證明，百分之九十以上都是對人類沒有大規模危害的。如果每次都以最嚴肅的態度對待，動輒封城、封路、暫停生產，最終人們或許不會病死，但都會餓死。

且看新冠肺炎疫情爆發後，日本和美國的處理手法，就知道做當家者有多困難。據說，日本就是希望能保住東京奧運順利舉行，一直不肯認真應對疫情，對中國不敢全面封關，甚至直至今日，很多染病者都不獲確診，盡量讓外界覺得東瀛的情況不是這般嚴重。美國在疫情中的死亡率甚高，不少人認為華盛頓是嚴重低估了確診人數，官員們甚至還叫民眾不必買口罩防疫。

即使疫情「殺到埋身」，日本、美國尚且仍要粉飾太平，以免引起過度恐慌。由此可見，管治者往往要平衡多方面利益，批評的人永遠比做的人容易。