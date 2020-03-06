香港夜市死翹翹！老朽所居嘅上水，以前水貨客人山人海，成條街啲「藥房」燈火通明，晚上九點過後依然車如流水馬如龍，熱鬧到不得了！烈火暴行期間，偶爾有反水貨客嘅遊行示威，甚至縱火燒啲「唔順眼」嘅零售店舖，人流也未見靜止！之但係新冠肺炎來襲，市面繁華急轉直下，以前生意火旺嘅「藥房」，晚上七點已經拉閘！老朽把「藥房」兩字加上括號，皆因佢哋賣奶粉、化妝品等一定多過賣藥，這個大家都懂的！

最令老朽黯然神傷嘅係，大部分餐廳都提早收檔，晚上七點後已經唔做生意！老朽揸住架錢七，可以醫肚嘅只有麥記、一間牛雜麵店，幫襯開嘅粥麵店、小炒王已不做夜市，成個上水冷清到面目全非。讀本報「探射燈」，乃知這是普遍現象，「食肆葬疫境，娛場拍烏蠅」，原來區區冷清，香港告別不夜城！疫情蔓延下人人自危，旺角不旺，零售商店提早落閘，彌敦道晚上八時已烏燈黑火；銅鑼灣大型商場入黑後冷清；中環有酒吧直言生意急挫八成，一條街五間酒吧已執笠！以前係愈夜愈精彩，家陣就愈夜愈傷心！

內地近年不少一線城市如北京、上海、天津、濟南、杭州等，相繼推出「夜經濟」消費政策，「深夜食堂」是焦點。昔日揚州夜市，詩人筆下有句「夜市千燈照碧雲，高樓紅袖客紛紛」，依家喺疫情之下，鬼影都冇隻，不少大省市封關鎖門，正是：別後不知君遠近，觸目淒涼多少悶！睇怕「夜經濟」已被一疫打沉！

有人說，香港自反修例風暴後，油尖旺夜場已經常「熄燈」。咁又係噃，樓下汽油彈催淚彈橫飛，難道樓上仍可燈紅酒綠？依家行人個個戴住口罩，仲要隔開六米，仲有人斗膽跟陌生人有「親密接觸」？夜場不必差佬查牌都幾乎全線冚旗啦！政府派津貼畀旅行社、零售店、食店，有冇派畀「拍烏蠅」嘅夜場呢？