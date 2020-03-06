聯合國世界知識產權組織一個委員會三月初閉門投票，選出新任總幹事，中國提名王彬穎與另外五位候選人競逐該職位。想不到這類小小的委員會選舉，美國都衝着北京做破壞動作。中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭批評美國，在世界知識產權組織總幹事選舉中，打壓中國提名的候選人王彬穎，怒轟美國將今次選舉當成政治博弈，美國沒有派人參選，但就用盡一切方法阻止王彬穎當選。更甚者，就是美國向中小國家施壓，左右這些國家投票支持中國提名的候選人，以將會失去世界銀行及國際貨幣基金組織的貸款威脅它們。最終結果是新加坡的鄧鴻森擊敗現任副總幹事、中國的王彬穎當選。

美國長期自詡是最民主自由的國家，特別尊重人權法治，但在國際舞台上，卻展露出美國所說的才是民主自由，別人不跟從它就是不民主。像今次世界知識產權組織委員會選總幹事，正值有北京代表參選，美國便在背後搞小動作，其他中小國家受壓不敢揚聲，中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表則毫不留情地摑美國一巴，警告不應插手公平選舉。

為控制中小國家，美國一直以來採取一手軟一手硬的外交政策，誰當總統也要維護這個獲取國際絕大多數認同的布局。軟的就是發展經濟貿易關係，滲透美式主義，搞亂當地政局，從而由美方支持的政黨政團主政；硬的就是主觀地指控看不順眼的國家違反聯合國條文或私自發展大殺傷力武器，號召及結合成員國採取軍事行動，消滅伊拉克薩達姆王朝就是明顯的例子。

然而，美國的橫蠻敵不過時代進步，全世界邁向科技化及自由貿易，不同的貿易組織相繼組成，並不是單憑美國自以為最大的經濟體系就能目空一切，何況還有俄羅斯陣營以及北京尊重別國獨立自主的路向，促使美國好好地檢討不合時宜的霸權外交策略。