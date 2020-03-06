上海市委常委兼紀委書記廖國勛，上周遞升市委副書記。過去幾個月，上海市委的二、三號人物陸續外調，去年十二月，原市委副書記尹弘調任河南省長；今年二月，市長應勇又臨危受命調任湖北省委書記。廖國勛此番快速升職補位，既有出於新冠肺炎防疫、復工非常時期穩定局面的考量，也開啟了其本人下一步的政治空間。

內地各省區市，除了西藏、新疆特殊情況之外，其餘普遍設置「一正二副」三位書記，一名副書記兼任省長，另一位即專職副書記，也是黨委的三號人物。與上海市委快速補缺相比，其他多省的專職副書記已經長期懸空，譬如首都北京，自二○一八年一月原市委副書記景俊海調任吉林省長後，其專職副書記崗位已空缺長達兩年多。更誇張的例子是貴州省委專職副書記職務，從一七年中共十九大前夕就空缺，迄今無人補位。相比之下，上海似乎受到額外優待。

省委常委會班子中，專職副書記可謂是唯一的副職。書記、省長分掌省委、省政府，其他常委如宣傳部部長、組織部部長、紀委書記、秘書長等，也都是不同衙門的一把手，唯獨專職副書記沒有固定地盤。這一特點，造就了該崗位的可塑性，可輕可重，輕者無所事事，重者手握實權。各省往往根據不同工作需要，或者憑藉與一把手的信任程度，來決定專職副書記的分工，有的分管政法、三農，有的分管黨建、教育。

專職副書記的作用也因人而異，有時可作投閒置散的過渡崗位，例如一六年原河南省常務副省長李克退休前夕重返老家廣西，即安排擔任黨委副書記，半年後轉崗人大副主任。有時則是備位正部的跳板，特別是近幾年以省委副書記兼重要城市市委書記者，往往晉升正部指日可待。現任遼寧省長唐一軍、江西省長易煉紅、住建部部長王蒙徽、中央政法委秘書長陳一新、江蘇省長吳政隆、黑龍江省長王文濤、海關總署署長倪岳峰，均循此路晉升。

所以，專職副書記崗位頗耐人尋味。因其無專職職掌，故空缺也不影響省委實際運作；但因其位置崇隆，故又有相當高的含金量，上層不願輕易授人，要安置政治上可靠可信之人。在此情況下，京、黔、青、晉、渝等省市專職副書記長期懸空，就在情理之中。上海此番廖國勛迅速補位，有特殊原因，一者是其本人獲青睞得以就地提拔，二者也因兩位副書記全部空缺，在市長尚未到位的情況下，先行補足三號崗位，協助書記分擔工作。

經歷幾年來的洗牌，內地官場早已打破原有的諸多管理，形成了新常態，有的超期服役，有的提前退休，有的遲滯沉淪。例如省部級正職通常滿六十五周歲免職，轉崗人大政協二線，但是雲南省委書記陳豪，已年滿六十六周歲，仍然在一線主持工作。這與某些崗位長期空缺，其實是同一邏輯：有可靠之人，則用好用足；無可靠之人，則寧缺毋濫。這亦算是新常態下的結構性矛盾，也反映了幹部選拔尚未形成新的完整通道，仍在進程之中。