神州觀察：治愈復發猝死　出院標準寬鬆

多間用於收治新冠肺炎患者的武漢方艙醫院，日前緊急叫停辦理病人出院手續，指根據該市防疫指揮部最新通報，近期康復出院者中復發情況較多，需要重新入院治療，甚至有人因此死亡。輿論質疑當局急於求成，行事冒進，或是為完成「床等人」、「治愈率」等表面文章，刻意放寬出院標準所致。

漢陽方艙醫院一名中年男子經治療後確認符合康復標準，於上月底獲准出院，之後按要求入住指定酒店繼續隔離觀察，數日後卻出現不想進食、周身乏力等現象，家屬急召救護車送院搶救，結果仍回天乏術。而由武漢市衞健委開具的死亡醫學證明書顯示，此人直接死亡原因仍是新冠肺炎，屬呼吸道阻塞猝死、呼吸循環衰竭。

至於患者康復出院後再呈陽性的情況，近期更是在多地出現，譬如武漢大學人民醫院有專家在對四十四名符合出院標準的人士進行第三次檢測時發現，當中竟有二十六人「復陽」，而該出院標準是按國家衞健委制訂的第六版新冠肺炎診療方案操作實施，即只需對患者進行兩次呼吸道標本核酸檢測，確定為陰性即可。

如今除了武漢之外，成都、廣東等地不少患者出院後亦出現同樣的「復陽」狀況，且是在十四日的出院監測期之後才發生，說明舊有的規定已經不合時宜。故而當局緊急叫停武漢方艙醫院患者出院，及發布第七版最新診療方案，對相關康復檢測標準作出調整，包括將出院後繼續自我監測十四日的措施，改為帶有強制性的隔離監測，亦是順應形勢需要。

之不過，中央赴湖北指導組成員、國家衞健委主任馬曉偉早前說過，方艙醫院已經做到了「零感染、零死亡、零回頭」目標，如今發生的種種情況無疑是在打臉。同樣地，湖北省當局亦不給對方留面子，國家衞健委本月二日表示武漢疫情快速上升的態勢已得到控制後，湖北省副省長楊雲彥翌日就大唱反調，公然否認該說法。種種迹象予人覺得，二者之間在協同防疫上並不搭調，彼此似處於「亂戰」狀態。

正如有武漢大學專家直言，當局此前制訂的出院標準太寬鬆，尤其是只做兩次核酸檢測並不足夠。想是當時的床位緊張問題仍未緩解，當局為實現「應收盡收」及「床等人」的承諾，不得不「適當」放寬標準；加之考慮到治愈率及復工復產等現實需要，只能採取權宜之計。問題是，由此產生的惡劣後果及負面影響，湖北當局顯然不想獨自承擔，尤其在第七版診療方案更新之前，武漢當局已經對出院人員實行了類似嚴格的隔離措施，而非任由對方自我監測；先行一步，不但早知會有今日之事，亦為日後追責買定保險。