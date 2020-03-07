正論：防疫漏洞百出　港府中門大開

言者諄諄，聽者藐藐。港大傳染病專家何栢良日前狠批港府防疫做得慢又疏漏，全靠港人「疫境自強」才不致病毒大爆發，港府對此頗不以為然，甚至有醫管局前高層跳出來警告同行評疫勿政治化。是否政治化人們心中有數，但港府防疫中門大開卻是不爭的事實。

眾所周知，港府上月八日起實施強制檢疫，舉凡從內地入境者一律坐疫監十四日，但跨境貨車司機、抵港機組人員、貨船及漁船船員等特定人員可獲豁免。由於跨境職業司機持有貨車牌，獲衞生署發出醫學監察通知書，可豁免強制隔離，故有人利用漏洞招客，以每輛七人車收費二至三千元接載乘客由內地前往香港。知情人士直斥口岸衞生署人員敷衍塞責，只核對通知書及身份證資料，不查核是否載客。及至事件曝光，港府才突然收緊政策，經深圳灣入境大堂及私家車通道入境的貨車司機均須隔離，一度觸發部分司機因拒絕隔離而堵塞口岸通道。

內地為新冠肺炎重災區，港府之所以實施強制隔離，除了迫於「封關」壓力，亦是為了阻止病毒從內地入侵，故隔離措施是否到位，對防疫效果至關重要。很可惜，港府防疫形同虛設，上述情況只是冰山一角而已。君不見，強制隔離實施至今，不僅有多人被揭發違反隔離令「失聯」，更有家居檢疫人士被踢爆在商住大廈四處走，且與同層住戶共用一廁，增加播毒風險。更有甚者，兩名居於深圳的港人入境本港後欲自願隔離，但衞生署竟將他們當成人球，拒絕即時安排入住隔離營，致令二人在鬧市流離浪蕩十多小時，令人嘩然。

如今又有口岸入境漏洞，反映的是衞生署及口岸把關部門冇心冇肺冇靈魂，檢疫得過且過。試想想，只要有關人員行多一步，問多一句，不要看見一紙通知書便立即放行，早就輕易揭發違規接客亂象。上月至今到底有多少漏網之魚利用漏洞入境本港，埋下了多少播疫隱患，想一想也令人不安。

一波未平一波又起。公院醫護人員又發現，醫管局用於翻查病人香港身份證出入境紀錄的系統「掛一漏萬」，未能查閱特區護照、回鄉證、外國護照的出入境紀錄，擔心來自高風險地區的病人刻意隱瞞，對醫護人員安危構成威脅。究其原因，醫管局思慮不周，做事做一半，因為趕着應用系統，僅向入境處要求查閱身份證出入境紀錄。港府防疫穿窿，廢官發夢未瞓醒，連醫護人員都未能好好保護，抗疫怎麼可能不是事倍功半？

船到江心補漏遲。誠然，香港至今未至於出現社區大爆發，甚至因此得到世衞專家讚許，表面看政府好像打了漂亮一仗，但大家心知肚明，不過是幸運大於一切。正如何栢良所說，在未有確診個案前，香港已近乎全民戴口罩，才避免淪為南韓、意大利的翻版。事實上，內地不少病例都在康復後再次確診，證明醫學界對新冠病毒仍有許多不解之謎，加上疫情正在歐美日韓爆發，隨時有更多傳入個案，倘港府廢官自以為是，掉以輕心，恐怕不多久就要讓全港市民付出慘重代價。