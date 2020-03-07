功夫茶：狗餅食多終會滯　審判漢奸最實際

洋奴漢奸，人人得而誅之。想當年日本仔打中國，民間組織「鐵血鋤奸團」，手刃民族敗類，今時今日嘅洋奴漢奸幸運得多，好似壹傳媒黎智英咁吖，民間愛國愛港人士恨不得食其肉、寢其皮，但頂多都係打吓佢小人，再唔係就殺上佢老哥屋企又或者壹淫媒大樓示威抗議，全程動口不動手，連「裝修」嘅強烈衝動都抑壓得住，真係是可忍孰不可忍。

漢奸黎涉嫌喺一七年中刑事恐嚇東方報業集團男記者，以及涉嫌參與舊年831嘅非法遊行，早前被警方拘捕及落案檢控相關控罪。喜訊一出，全城香檳當堂賣到斷晒市，抗議「贈興」行動更加係遍地開花，連同尋日喺漢奸黎屋企同壹淫媒大樓嗰兩場，短短八日內已經有十八場類似行動，除咗黎宅同壹淫媒大樓，律政中心、灣仔警察總部以及美國駐港澳總領事館，亦成為聲討漢奸黎嘅熱門地點。

幾時都話「高手在民間」，齋睇愛國愛港人士嘅標語，「打倒政棍」、「還我安寧」、「打倒黎智英」、「黎智英垃圾」等等，固然道出廣大市民嘅心聲，而最啜核嘅，莫過於喺淫媒總部外大派狗餅。係人都知，漢奸黎勾結外部勢力，幹盡叛國禍港嘅骯髒勾當，多年嚟食洋狗餅食到腦滿腸肥，賤肉橫生。古人話「義不食周粟」，家陣漢奸黎啱啱掉番轉，明明見到成袋狗餅喺面前，口水已經流到一地都係，但只要唔係洋主人賞賜嘅，打死都唔肯食，果然好一隻「義犬」！

既然係義犬，做主人嘅點都要有番啲表示。美國眾議院外交關係委員會有議員早前聲稱，港府對漢奸黎採取法律行動有「政治動機」，外交部駐港特派員公署狠批相關言論顛倒黑白、荒唐無稽，充斥反中亂港嘅「政治動機」。有人話，美國佬只不過將漢奸黎當用完即棄嘅M巾，但正如俄羅斯總統普京話齋，原唔原諒恐怖分子係上帝嘅事，佢嘅責任係送佢哋去見上帝，唔理美國佬真心又好假意也罷，中央最緊要係端正主人家態度，從外部勢力同洋奴餘孽手中重奪香港管治權。

有抗議人士講得好：「豬狗不如大漢奸，監房等你執番梘」。漢奸黎曾經侈言「唔怕踎監，就怕洗廁所」，佢老哥亦曾信誓旦旦，無論幾多錢都唔會出賣《壹週刊》，話費事第日仔女同人講「我老竇好有錢但係好契弟」喎，結果大家有眼見，漢奸黎賣盤不成，欲做契弟而不可得，一旦入冊「執番梘」，就可以完成「契全弟」嘅最後一哩路，到時候人生唔慌唔更加精彩。

一句到尾，狗餅食多終會滯，審判漢奸最實際。「公義或會遲到，但永不缺席」最終會唔會淪為一句空話，全港市民拭目以待。