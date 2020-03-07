產評：亂世資金落荒逃　信心危機最駭人

新冠肺炎疫情繼續在全球爆發，絲毫未見受控，更加快全球經濟同步衰退，資金落荒而逃，一窩蜂湧入美債，意味着經濟信心危機一觸即發！目前最怕是發展到任憑各大央行如何減息放水，都無助刺激經濟、收拾殘局，只要信心幾何級崩潰，一場更殘酷的金融海嘯級災難將無法迴避！

○八年美國因次按爆煲而引發金融危機，美國政府被迫進行大規模救市，還啟動了長達多年的量化寬鬆（QE），即透過買債來向市場泵水。可惜以印銀紙來換取的時間，並未能徹底化解危機，反而造就大量平錢充斥市場，令資產泡沫不斷惡化，變相製造更大危機。美國大量發行國債，加上總統特朗普上任後逆經濟理論而進行大規模減稅措施，令財政赤字顯著惡化，惟經濟僅能維持低速增長。人算不如天算，如今經濟再亮衰退紅燈，可經過近次減息後，聯邦基金利率已低見一到一點二五厘區間，再減空間實在有限，頓時予人大難臨頭之感。

市場避險情緒異常高漲，美國十年期國債孳息率更曾失守○點七厘，簡單而言，就是資金寧願賺取不足一厘的利息也要瘋狂追入；縱使日本面臨衰退，日圓亦能發揮避險角色，創六個月新高，顯見資金已去到欠缺選擇的瘋狂避險階段。

再看股市，美股創歷來最大單日跌幅後，可以日升日跌千點，波動之大歷來鮮見。港股中，一向被視為穩陣之選的滙豐控股，過去三周股價由高位回落超過一成半，蒸發近兩千億元市值。商品市場方面，國際油價急瀉至數年新低，金價則在逾七年高位徘徊。足見資金正在金、股、匯及債市大規模亂竄，是典型亂世下極度恐慌的現象。

如今全球兩大增長引擎──中國和美國經濟備受壓力，早已進入負利率時代的歐洲更一沉不起，新興市場無一例外。一場疫潮揭開了全球經濟虛弱的底牌，更令形勢急劇轉差。這場信心危機發展下去，將進一步削弱各地財政政策和貨幣政策成效，最怕是去到市場流動性充裕卻未能刺激信貸及企業融資，有錢都無人願借的地步，債冚債之途不再奏效，就只得透過大規模削債、甚至滅債來解決問題，結果是全球財富大蒸發。

好花不常開，好景不常在。原本經濟周期有起有落，不足為懼，問題是十多年來全球央行未有把握時間進行改革，救市彈藥足襟見肘，結果只有換來更長期、更痛苦的修正周期。全球無樂土，刻下只有勒緊褲頭過苦日子了。