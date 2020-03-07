世界視線：沃倫無奈退選　取向左右大局

經歷「超級星期二」後，民主黨總統初選的戰場進一步收窄，形成前副總統拜登和佛蒙特州參議員桑德斯對決之局。麻省參議員沃淪日前宣布退選，她在拜、桑之間如何選邊，備受關注。

一度在全國支持度處於領先地位的沃倫，選情呈開高走低之勢，不僅至今未能在任何州份勝出，連家鄉麻省的得票也是排名第三，而隨着多位參選人相繼退選，轉而為拜登站台，沃倫被勸退的壓力亦愈來愈大，如今沃倫終於退選，其支持遂成為拜登和桑德斯兩大陣營全力爭取的對象。

本來，沃倫跟桑德斯同屬左翼陣營，力挺對方抗擊中間派，理所當然。問題是，儘管兩人在初選初期形成「攻守同盟」，但隨着選戰進一步展開，兩人爭奪左派共主，關係由熱轉冷，桑德斯被指曾向沃倫表示，女性候選人不可能贏得大選，其後兩人在辯論會上公開互懟，要化解彼此心結有一定困難。再者，政策理念相同是一回事，相對於桑德斯的支持者以白人及西班牙裔工人階級為主，沃倫的支持者多是大學以上學歷的知識青年，沃倫退選後其粉絲能否自動「過戶」給桑氏，仍是未知之數。

更何況，「可選性」也是一個不能迴避的問題──到底誰能帶領民主黨擊敗特朗普？拜登在「超級星期二」表現神勇，令不少人相信他能團結民主黨內的不同政治光譜，這時候沃倫必須作出抉擇，除了考慮政治理念，還要考慮手中的政治資本，能否用在刀刃上。支持一個最終能勝出的參選人，可以推動對方政策上進一步「靠左」，也不失為務實的方案。

當然，沃倫可採取比較超然的態度，那就是繼續維持中立，但不管最終黨內誰人勝出初選，自己都會全力支持對方，這樣做表面上是中立，但考慮到整個溫和派的票數全部傾注於拜登身上，桑德斯正陷於苦戰，沃倫只要不是公開為其背書，就等於是暗助拜登。然而不管沃倫把寶押在哪邊，她在選戰中積累的人氣和支持，一定不甘於白白浪費掉，假如特朗普成功連任，沃倫四年後幾乎肯定將捲土重來。