全球化的一個側面是國際經濟的金融化，金融化的發展是把實質經濟價值化，轉變為證券化的價值工具，便可以即時交易和流通，不需要等待買家，在買賣交易成功後才可套現。這是方便資本從一個地方快速轉移別個地方來逃避風險。每次金融危機的始源，都是資本的快速轉移，加重當地危機。但當金融危機變成全球化，避無可避，則出現泡沫穿破、去槓桿化，資本的價值急劇收縮，財富效應消失。二○○八年金融海嘯便是典型的例子，解決的方法是再度印製鈔票，再次槓桿化來製造另一場泡沫。

現時新冠肺炎疫情正在全球蔓延，沉重地打擊實質經濟，從根基摧毀金融經濟的泡沫。但是，整個形勢還在發展之中，開始是中國，打擊是中國，並牽連與中國有關的範疇，一是中國境內資金外流；二是資金從中國資產外逃避險，資金外逃是跑往美國。

然而，疫情發展至今天，中國可控，而國外部分國家失控，風險關係便有所轉變，中國以外風險上升，中國則風險減少。最大的不確定性出現在美國，美國會否像歐洲乃至日本、南韓那樣，陷入疫症危機之中呢？美國政府刻意不作疫症檢測，掩蓋疫情發展趨勢，但地方政府不與聯邦政府合流，公布確診數字，也宣告地方進入緊急情況，疫情便不像聯邦政府那樣說得輕鬆和可控。

若美國疫情發展至英國、法國的情況，即使不如南韓、意大利，美國脆弱的經濟、脆弱的醫療體系，受到的衝擊可能比英、法更甚，由此而觸發的市場心理預期變化，會使泡沫的金融經濟嚴重受挫，美國股市的連番大跌已露出端倪。目前資本避險是集中於美國的國債，差不多是在美國境內最後的避險場地，下一步便是逃離美國，決定因素是美國疫情會否惡化。

國際資本或許可以分為五大部分：美國、歐洲、日本、中國和其餘國家。美國是最集中地，但是中國和部分國家的資金已經逐步撤離美國。美國疫情惡化，資金外撤，首先是回國，但歐洲、日本形勢亦不佳，反而中國正在克服疫症，恢復生產，便是領先全球。

中國政府正在規劃大規模的基建，幾十萬億元人民幣的工程，遠超二○○八年的四萬億元，必然提振經濟。即使堅持去槓桿化、抑制股市的升漲，實質及金融經濟仍然會有亮麗的表現，國際避險的資本便趨吉避凶，跑來中國，與中國從美國回撤的資金一起充實中國市場。中國與美國相比，便是此長彼消，一如二○○八年之後的境況。

香港怎樣利用這個大好形勢呢？