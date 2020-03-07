在中國指揮新冠肺炎抗疫的是國家主席，美國則是總統。中國首先被疫情禍害，來勢極為兇猛。不過，中國有高效能的社會制度體系，中國領導人抗疫就是抗疫，沒有其他雜念，大公無私，一切為民；中國領導人又有管治國家戰勝一切艱難險阻、轉危為安的豐富經驗，中國人民在國難當前絕大多數能夠萬眾一心，不計個人得失，為大局着想，為他人着想，因此中國的抗疫極為果斷、堅決，排除一切干擾破壞。中國能夠在四十年時間裏從一窮二白一躍成為世界經濟第二強國，種種優勢再次展現在全世界面前。

就在習近平領導抗疫之初，特朗普治下的美國已有新冠肺炎的「個案報道」。然而，他們把其掩蓋在「年年有流感，今年不例外」的無所謂中。特朗普和老美媒體輿論的「興奮點」全在怎麼諷刺、挖苦、抹黑中國的抗疫工作上，全在怎麼借機宣揚「種族歧視」、怎麼攻訐中國的政治制度和政府抗疫方法上。他們胡說這場疫症是「亞洲病夫」帶來的，是「一場現代黃禍」，是「中國人的惡習對世界的侵害」。他們攻訐中國政府果斷有力的抗疫措施是「極權暴政」，是「剝奪人權自由」，是「比病毒更厲害的人禍」，是「有人發現自己權力不穩，借機整肅政敵」。於是，特朗普政府率先對中國「採取措施」，落井下石。

然而，新冠肺炎並不會特別優待特朗普，不會特別優待那些「種族歧視」和「政治偏見」之人，更不會特別優待那些幸災樂禍、自以為高人一等之人。一個月後，疫情在美國爆發，特朗普亂了陣腳，然而他並無甚麼高招。為了自己能連任總統，為了不讓疫情給自己的選情添煩添亂，他和一眾親信一直在封鎖疫情，欺騙民眾，直到掩蓋不住了，他任命副總統彭斯擔任抗疫總指揮，還是繼續命令所有美國政府專家和科學家公布疫情都要得到他的批准，繼續蒙蔽輿情。美國百姓也沒有表現出多麼優秀的「國民素質」，一窩蜂的到超市狂搶，口罩等物資價格飛升，雖說沒有爭到「美國第一」，也是不甘人後也。