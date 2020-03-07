新冠肺炎疫情爆發後，中國人成為眾矢之的，受盡外國人的歧視和侮辱。有美國電視台時事新聞評論員甚至聲稱，中國應該為疫情認真道歉，並指中國政府讓人民捱餓，國民才生吃蝙蝠和蛇。這位所謂評論員如果不是神經錯亂，就是患了臆想症，否則怎會得出中國人「捱餓」這種結論？

是的，這場疫症首先在中國武漢爆發，而且當地政府沒有及時阻止病毒蔓延，這些都是事實。但正如全球二十七位知名公共衞生專家早前發表的聯署聲明指出，新冠肺炎病毒源於自然界，並非人為製造，而中國本身正是最大受害者，為甚麼要道歉？人類歷史上爆發過無數次大規模疫症，有的甚至導致數千萬人死亡，從來沒有聽說哪個國家向世界道歉。遠的不說，二○○九年美國爆發H1N1新型流感，蔓延二百多個國家，當年就造成一萬八千多人死亡，二○一二年最終統計更指死亡人數接近三十萬，美國道歉了嗎？相對於今次中國採取果斷措施全力抗疫，當年美國足足花了六個月時間才宣布全國進入緊急狀態，到底是誰欠誰一個道歉？

中國有句俗語：烏鴉站在豬身上。意思是說只看見別人黑，看不到自己黑。美國正是如此，他們從不放過任何抹黑中國的機會，甚至趁人之危拿疫情大做文章。但實際上，美國本身問題多多，無論是防疫抗疫能力還是組織動員能力，都不如中國，根本沒資格幸災樂禍。最諷刺的是，美國一方面批評武漢等地的封城措施「侵犯人權」和「妨礙自由」，一方面拒絕所有去過或來自中國的外國訪客入境，老美的虛偽和雙重標準，由此可見一斑。

新冠肺炎疫情既是一塊試金石，測試各國政府的綜合治理能力，也是一面照妖鏡，照出美國等西方國家的傲慢與偏見。華爾街股市近日出現恐慌性拋售，分明是對美國政府的治理能力投下不信任一票，老美還有甚麼理由傲慢？