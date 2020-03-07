香港電台玩完？通訊事務管理局日前宣布，撤銷本地免費電視台需撥出指定時數播放港台節目的指示。命令一下，變相宣告香港電台從此失去免費電視台播放節目的大平台、大市場，叫囂編輯自主、獨立運作多年的港台，這一次真的要靠自身渡海求生了，一眾港台打手立即群起進攻政府，斥責當局要陰乾港台。衡工量值，不是香港核心價值嗎？

說起港台，真有一疋布咁長的是是非非，它是香港最特殊的存在，身為政府部門，卻當政府冇到；身為媒體機構，報道及編輯方針一點也不公道。這個機構一直吃着公帑、花着公帑，由政府透過大氣電波牌照規管的方式，指令其他商業牌照公司播放其節目，讓這個四不像機構證明其存在。撤銷命令公布後，港台打手們立即出動，有的揶揄免費電視台收視低落，幸有港台節目拉抬幫扶；有的記起港台有教育社會的功能，批評將來的免費電視節目更不宜觀……種種口水，好笑無稽，無不指向政府動了港台及反港反華派的奶酪！

港台的表現真像他們描述的那麼好嗎？當然不！上述說法是不折不扣的假陳述，當港人是笨蛋！

事實是港台的廣播及電視業務差評多多，早前才被審計署署長報告狠批的教育電視（ETV）節目，一個字評價，貴；兩個字評價，差劣；三個字則是沒人看。根據報告，教育電視節目的製作成本十年間倍增，但收視率卻低得可憐；就連港台自行運作的31/31A頻道也沒人看，平均收視率只有○點一，即只有六千多名觀眾看，港台節目哪裏叫座了？

不過，港台人員卻不少，其電台業務養了近四百個編制人員，電視部亦有近三百個編制職員，整個香港電台有七百多人，年耗約十億元開支，為香港做了甚麼事呢？遲來的撤播命令，讓港台證明他們的存在價值吧！