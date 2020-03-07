因應新冠肺炎疫情肆虐，我們尊貴的公務員享受了近一個月的「在家工作」安排，並在近日陸續復工。惟尊貴的公務員真的尊貴過人，急不及待開口炮轟港府要他們返工是搵人命較飛，擔心人群聚集增加播毒風險，並兇神惡煞地批評政府不提供口罩便不應要他們復工云云。

普通打工仔看到這裏，應該對我們尊貴的公務員真正實現了「打工皇帝」的夢想而好生羨慕吧？公僕薪高糧準鐵飯碗，更有港府這個特別關愛僱員的僱主先天下之憂而憂，在疫情最兇險之際，率先免去公務員舟車勞頓上下班之苦，美其名曰在家工作避疫，實際上賦閒在家唔使做；直到疫情高峰過去，才懇請僱員上班，有些部門更實施一周三天工作，還有彈性上下班和吃飯時間，對僱員呵護備至，公務員不是打工皇帝是甚麼？反觀為口奔馳的普通打工仔，不但在疫情最兇險之際仍是日日如常乘搭交通工具返工，口罩也是自備，哼也不敢哼半句，哪有公務員的霸氣！

說到底，弱勢港府百事哀，這班打工皇帝深知港府無能才會提出諸多不合理的要求，受薪上班這麼基本的事也要吵吵鬧鬧，要他們復工有如推他們去死，最好就是人工照出，工作不做，但世上有這麼荒謬的事嗎？正如市民指出，政府部門理應是最後一個關門的機構，只是香港公務員零舍矜貴，可謂一語中的。

公僕在家工作這個月來，許多急需使用服務的市民摸門釘，不僅車牌續期被延誤，令搵食司機憂心如焚，甚至有急於離婚的夫婦連離婚手續也辦不到，苦不堪言。郵政更加無厘頭，港府明明指定在家工作安排只限於非緊急服務，郵政明顯不在非緊急之列，卻第一個響應在家上班，結果大堆郵件堆積如山，連市民在外國訂購的口罩也不能送達，直到怨聲載道才死死氣復工。港府連公務員也擺不平，除了一個「廢」字，夫復何言！