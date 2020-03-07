有自然災害時，人與天鬥；沒有自然災害時，人與人鬥，人類就是這般愚蠢。美國前總統克林頓在一次講話中，慨嘆人與人之間尖銳對立、國與國之間常生糾紛，他認為要想人類團結，除非出現大型天災。這話使我沉思良久，人類確是如此不智，即使沒有憂患，也愛自製憂患。

如今是人類歷史上最富裕、科技水平最高的時候，面對天災，古代人往往束手無策；如今不然，在一般情況下，我們都能及早預防，往往也能安然度過。大自然很多時給人類戰勝了，但人類偏偏戰勝不了自己，相互間總不能包容。

就連香港這片福地亦是如此。此地災癘不多，二○一八年一次史上罕見的颱風來襲，也沒有造成任何人命損失，東方之珠本來就是幸運得招人嫉妒的地方。但香港人可能覺得日子太安樂了，上天不常來挑釁，我們就自己跟自己過不去。二○一九年，一場因為反對修訂《逃犯條例》掀起的風暴，把香港弄得滿目瘡痍，不少市民喋血街頭，對維港兩岸破壞之大，是數十年來少見。

爆發第一次大型示威後的幾天，政府已喝停了修例工作，但是不少人不肯罷休，繼續提出各種訴求，非要瞎纏到底不可。親政府與反政府陣營互相指罵、毆鬥，警民關係空前對立，天下本來無事，但彼此間竟然發展到像是有不共戴天之仇，一切又何苦來哉！

暴亂就算平息了，警察與市民、「藍絲」與「黃絲」，雙方種下的矛盾將難以彌縫。要想獅子山下回復到昔日同舟共濟的日子，恐怕就得像克林頓所說，要出現一場大型天災，若不和衷共濟，就要一起面對死亡，可能到那個時候，香港人才會覺醒。

難怪愛因斯坦曾說，世上有兩樣東西是無限的，第一是宇宙，第二就是人類的愚蠢。