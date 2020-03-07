有人說，未來在全球範圍，意識形態之爭，很大程度上將讓位於誰能提供良治的競爭。公正和平等將會替代發展，成為新的時代潮流。不過，實情又未必咁單純，不要說全球局勢，單是亞洲已十分不穩定。

不久前，北韓、印度、伊朗都就其核計劃有所動作，尤其北韓不再遵守停止核試，重回核武之路已是明擺着，金正恩唔妥美國的制裁，更不信任特朗普的口惠而實不至；而美伊交惡，短期內肯定不會有緩和迹象，對於亞洲淪為「核武叢林」，聯合國安理會一向係無牙老虎而已。說公正和平會抬頭，無疑過於樂觀。

事實上，無論是法國還是南美國家如智利、厄瓜多爾、哥倫比亞的騷亂，都有幾個明顯的特點，就是持續時間長，久拖不決，過程中充斥暴力，有大量破壞公物、縱火、打砸等暴力行為。根據資料，法國黃背心運動持續八個月時，已有十一人死亡，其中二千二百多名示威者受傷，當中二十四人因此失明，受傷警員亦達一千六百人，而運動首兩個月，被捕示威者已達二千三百人。

此外，這些騷亂有明顯的洩憤成分，由社交媒體發起，無確定領導人物，往往在原有訴求得到滿足後仍持續很長時間。遊行示威，在民主國家原本是稀鬆平常不過，問題係，人們對現行體制不滿，已經毫無理性，並不指望透過協商或和平集會、遊行去改善，而係毫無原則，一味大搞破壞去發洩。

換言之，在這些示威者眼中，暴力和發洩才是王道，其餘盡皆放屁。論者不禁感喟：愈來愈多人不再珍惜自己嘅家園，不再把自己視為社會共同體嘅一分子，佢哋砸碎舊世界，之不過，新世界係乜樣，佢哋心中又冇數。大家想一想，這些現象多麼像香港的黑暴，暴徒一味大肆破壞公共設施、商舖等，所謂「時代革命」蒼白無力，明明在破壞香港，卻奢望「榮光」，不是癡人說夢嗎？