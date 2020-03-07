美國及俄羅斯簽署的《新削減戰略武器條約》會在二○二一年到期，預料雙方會在今年部署談判延長條約的安排，美媒引述國務院說該條約到期後可再延長五年，更說美、俄有意將中國納入條約之中。俄羅斯已要求美國就延長事宜展開協商，並同意應將中國納入條約的想法，特朗普政府已告知俄總統普京，美國願意與聯合國安理會其他常任理事國舉行峰會，以推動與美中俄三方的軍備控制協定。若然實現，美中俄一起坐下來談判戰略武器就是首次。

特朗普曾說，美俄均希望在軍備控制及核武問題達成協議，也會讓中國加入討論，指中國擁有核武、彈道導彈及製造化武的能力，且正更新核武庫，他引述外界估計，稱未來十年中國的武器庫將增加一倍。

政治交手必然是從陰謀論出發，美俄願意邀請北京加入《新削減戰略武器條約》談判，當然是希望知道中國更多數據，現時所有的數據也是從外間估計，坐下來討論就需要有枱面數據，最起碼也有個根據，從擺上枱的數字去做三方的核武控制，定能知己知彼。

俄羅斯跟北京的關係較美國好，美國又不想失掉與北京的有限度關係，邀請北京加入該條約的談判，在政治、外交上可謂一舉兩得。同時，俄羅斯樂於接納北京舉行三方共商，可望提高北京在國際軍事的影響力，未來俄羅斯不滿美國的國際政治行為發聲時，北京的取態就會有決定性的影響，況且中俄都嚴防美國的陰謀，三方共同商議對俄羅斯來說利多於弊，故順應美方的建議。

北京完全明白到在這個三角關係中的重要角色，加入討論並不是由北京主動，而是由美俄邀請，過程中更能發揮自我性格。美國定當希望拉攏北京去牽制俄羅斯，相對地俄國也有這種設想，北京無形中變成了兩個大國的中間人，發揮國際間尊重別國國家自主、不受無理打壓的工作就會更為有力。