還有不足半年立法會便要改選了，亂港派政黨和議員去年利用黑色暴亂亂中奪權，取得區議會大部分議席後，正盤算如何食過翻尋味，乘勝爭奪立法會議席。他們有意借鏡台灣民進黨利用「二二八」事件挑起民憤民恨的手段，挑動對警察的仇恨，食人血饅頭。

本周二西貢區議會上演「狗咬狗骨」、拉倒黑暴議員提出以兩名黑暴期間逝世的學生命名該區兩個休憩用地事件。接着，工黨區議員趙恩來又揚言在本月底於荃灣區議會提出命名議案，要把荃灣大河道一號休憩處命名為「十一人民抗暴紀念花園」，以紀念去年十月一日當區的暴亂事件中，一名學生被警員槍傷的案件。看來命名炒作的事件會層出不窮，因為亂港派議員此舉的目的是為了延續黑色暴亂的影響力，在抗疫浪潮正沖淡黑暴之際，留住和加深對執法警員的仇恨，與香港電台抹黑醜化警隊的做法有異曲同工之妙。因此不惜造假，也必須捏造無辜學生被迫害、殘殺、虐死的冤案，必須營造無畏無私的學生為社會公義獻身的光輝形象，從而達到繼續催眠和蒙蔽善良卻幼稚的青年和學生，追隨他們的「革命」，支持他們的一切行動，針對「黑警」，反對「專制」政權，達到亂港派不可告人的政治目的。某些扮中立其實極反共的紙媒，也美化提出和支持命名議案的議員為「素人」，在不知不覺之中展開陰濕洗腦工程，為這些藉暴亂奪權上台的黑暴議員洗底弄白。

只要不忘亂港派的司馬昭之心，就會明白為甚麼港鐵太子站明明沒有所謂的「打死人」事件，但仍然每逢月底便有人「開壇」搞暴亂堵路放火，向旺角警署擲汽油彈了。

根據《基本法》和現行香港的法律，政府的官地和官地上的建築物及場地，除了已交給法定的佔用人管理和使用之外，只有政府行政部門有命名的權力，諮詢性質的區議會透過通過議案進行命名是越權和侵權，是完全違法違憲的。倘區議會可任意命名，香港真正變成著名的西片《亂世佳人》，甚至可進而宣布各區「獨立」。

目下的區議會為何竟能這樣無法無天？政府部門的官員怕事避事是重要的原因。例如各區違法的「連儂牆」仍未全部清除，明明是違反法例的，但食衞局及食環署、地政總署、路政署、民政局及民政署、康文署等部門官員都「隻眼開隻眼閉」，個個怕「惹屎上身」，視而不見，互相卸膊，那末便坐大了亂港派的膽，進一步為在黑暴中受創的「手足」搞命名行動，從而凝聚所謂「革命」力量進軍「九月」了。

不過，西貢區議會狗咬狗骨的內訌醜劇對社會也有不容抹殺的「坦白」貢獻。就在他們互相撕咬中，不知不覺跌下遮醜布，原形畢露，提命名議案的黑暴議員坦認此舉的目的是為向政權施壓，真是不打自招！反對命名的黑暴議員給提案黑暴議員倒出多個血淋淋的「人血饅頭」道具諷刺，卻被反唇相譏「在座邊位唔係食人血饅頭入嚟嘅？所得嘅議席、票數，全部都係人血饅頭、消費手足而來嘅。」所以說，他們的分別只不過是喜食腐肉的禿鷹與嗜血的豺狼之食相和嗜好的不同而已。